Mentes pobres

Aunque mi tema y la columna en la que escribo es Arte y Cultura, en esta ocasión no puedo dejar de dar mi opinión sobre nuestro país.

Al aterrizar ayer en el Aeropuerto Internacional CDMX, no puedes menos que lamentarte al ver las paupérrimas condiciones en las que se encuentra éste. Siendo la primera imagen que reciben los extranjeros al llegar a nuestro país. Se ven las paredes de varias salas escarapeladas y rotas, los perros policías (solo son dos) en una condiciones hasta de risa, y caminando hacia tu destino vas pasando por una serie de olores muy desagradables. (esas son algunas de muchas otras) Pero yo al igual que muchos mexicanos que siempre hemos estado orgullosos de ser mexicanos; te das cuenta que México nunca va a cambiar ! porque hay una mayoría de mexicanos que no cambian.

Parece que haber crecido en una sociedad donde resalta el pensamiento continuo de escasez y conformismo nos lleva a pensar de una manera contraria a la abundancia y prosperidad que existe y esta disponible en el mundo. El pueblo mexicano no quiere ver la realidad y se basan en esperar. En esperar un golpe de suerte, en que se saquen la lotería, en esperar en que el gobierno les solucionen sus problemas. En días pasados conocí en un aeropuerto a un mexicano, no recuerdo su nombre y sentada frente a él, rápidamente saco el tema de la venta del avión presidencial y me dijo…….. Si me gano con mi boletito de la lotería el avión lo voy a utilizar para., y me platicó toda su teoría . Y es ahí donde te das cuenta que personas que pueden creer semejantes disparates, es posible que puedan pensar en como mejorar su país? o cómo vivir mejor en él ? Los mexicanos son muy conformistas y por no esforzarse más, prefieren seguir esperando a que alguien les resuelva el problema. No somos una sociedad civil que reflexione y se plantee la pregunta del País que quiere no solo por este sexenio sino por los siguientes veinte años mas.

Podríamos pensar que esta puede ser una oportunidad histórica para convertirnos en ciudadanos participantes y no permitir que haya tanto abuso como en los gobiernos anteriores ni tampoco tanta incapacidad e ignorancia como la del gobierno actual. La descomposición social, el cinismo, la violencia, la desconfianza hacia las instituciones cada vez es mayor. Tratemos de cambiar nuestras formas de pensar. ¡CAMBIÉ YO MISMA , Y CAMBIÓ EL MUNDO! Gloria Anzalda





