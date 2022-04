Marcos Límenes vuelve con la exposición "Olor a nuevo"

La galería El Otro Mono presenta la exposición "Olor a nuevo" del artista plástico Marcos Límenes, quien radica en Cuernavaca desde hace más de 20 años. En esta muestra, el artista exhibe piezas en distintos formatos que forman parte de dos importantes series de pintura.

"Es una exposición que se hace gracias a la invitación de Pedro Mantecón y María Ramos en un espacio que me gusta muchísimo, hace tiempo que no exponía en Cuernavaca, yo vivo aquí desde hace ya 25 años y realmente estoy muy contento de presentar mi trabajo nuevamente", expresó Marcos Límenes.

Una de las series que presenta en esta exposición es “Canto de sirenas”, la cual realizó en 2017 y está compuesta por 60 cuadros de pequeño formato.

"Acá los presentamos como un mosaico, que tiene que ver con ese fragmento de la odisea en el que Ulises es advertido que no se acerque a la isla de las sirenas porque son terribles y se van a comer al que se acerque, y le recomiendan poner los tapones de cera a los marineros y que él se amarre al mástil. Tomé la anécdota buscando llevarla a la actualidad, sobre todo haciendo referencia al tema de la violencia que lleva mucho tiempo y por desgracia no termina".

La otra serie que se puede ver en esta exposición, es "Fallas de origen" la cual surge en el 2020 y parte de la idea de la interferencia que hay en los televisores viejos.

"Recordamos aquellos televisores donde de pronto la imagen se partía, con un pedazo arriba y otro abajo, y ese fue un motivo que quise explorar en la pintura y que dio origen a una serie de cuadros".

En esta muestra, Marcos incluye una pieza elaborada hace 27 años que lleva un monitor con interferencia, es ahí donde justamente se junta lo viejo con lo nuevo, por eso también el título de la exposición.

En las piezas que exhibe en toda la exposición, podemos ver una diversidad de materiales que utiliza, alejándose de la idea de que el lienzo debe ser de una única forma, podemos ver latas, pinceles, brochas y muchos objetos más, siendo parte de las obras.

"Se puede pintar con todo, no estoy casado con una idea tradicional de la pintura, lo que importa es el resultado, en este caso visual. Incluso, las obras son una puesta en escena a través de la pintura, todas las cosas encontradas sugieren temas y composiciones muy interesantes, la misma pintura llama a colocarle objetos".

Marcos Límenes cuenta con más de 40 años como artista plástico y visual, y cuenta con una gran trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional.

"Tomé este camino y no lo he dejado, aunque en paralelo he hecho otras cosas como una serie de televisión, escenografía para teatro, doy clases, hago diseño gráfico y escribir libros; todo está vínculo, es una forma de ser, pensar en el momento que uno decide ser artista es porque no puede hacer nada más".

Finalmente, el artista agradeció el espacio que le brinda El Otro Mono pues considera muy importante estos encuentros con los jóvenes, para retomar proyectos que uno tuvo de joven y que ahora ya lo tienen y consolidan las nuevas generaciones.

La exposición "Olor a nuevo" estará abierta hasta principios de mayo, para visitarla se requiere previa cita a través de las redes sociales de El Otro Mono.









