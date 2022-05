Magdalena Alejandre, una artista creativa y versátil

La artista plástica Magdalena Alejandre ha destacado en el ámbito cultural en Cuernavaca gracias a su talento y creatividad. Su inquietud por el arte comenzó al verse inspirada por otros artistas, sin embargo, pasó tiempo para que decidiera emprender su propio camino y prepararse de forma profesional.

“Recuerdo que de muy niña no tenía la facilidad, pero si me gustaba mucho el arte. Y hasta principios de los noventa yo vivía en Guadalajara, y tenía esa inquietud de la pintura porque en mi trabajo me daban dos horas para comer y cuando salía, me iba a la Plaza Tapatía y ahí veía a los artistas pintando sin pinceles, con unas charolitas y sus manos; eso me emocionaba tanto y me quedaba las dos horas absorbiendo toda esa sabiduría”, expresó Magdalena Alejandre.

Tiempo después, se mudó a la Ciudad de México, y ahí decidió aprovechar el tiempo en experimentar en el arte, compró material para proyectar lo que tenía en su mente, a partir de lo que había absorbido de los artistas.

Uno de los momentos más importantes en su vida, fue el convertirse en madre por primera vez, experiencia que le inspiró a seguir experimentando en el arte, aprendiendo todo de forma empírica, con el único objetivo de cumplir sus metas, pues realmente deseaba ser una gran artista.

“Cuando nació mi hija, empecé yo sola a hacer trabajos sin pinceles, utilizando únicamente las manos y pintura, haciéndolo todo por mí misma. Posteriormente, cuando mi hija entró al kínder empecé a buscar talleres y a partir de ahí comencé a practicar un poco más el óleo en lienzo; y mucho tiempo después tomé talleres de acuarela”.

Magda siguió tomando diversos talleres e incluso a la fecha, continúa preparándose profesionalmente, pues siempre hay un reto nuevo por superar en este camino artístico.

“Comencé con óleo y no conocía mucho, pero desde siempre quise hacer bien las cosas, empecé con los bodegones, de hecho mi primer bodegón que aún conservo, en aquel momento decía que estaba muy bien, pero con el tiempo que uno va perfeccionando, y me di cuenta que no estaba tan bien y dije por qué hice eso. Después hice flores, marinas y así fui poniéndome retos para lograr hacer de todo”.

A lo largo de su carrera y en el tema del aprendizaje ha tenido muchos desafíos, especialmente en la creación de figura humana y rostros.

“Recuerdo mucho que cuando empecé a hacer rostros y piel fue muy difícil, porque es muy diferente a todo lo que había hecho, me encontraba con otras complicaciones. Otro reto fue pintar acuarela, pero en todo me fui perfeccionando y es que pensé que si no me prepara cómo voy a decir que soy una artista si sólo llegué hasta aquí, pero finalmente lo logré. Con el tiempo se va adquiriendo una visión, cambia la técnica, los volúmenes y todo es como un maestro que te va enseñando para mejorar”.

Magdalena Alejandre pinta prácticamente de todo, la mayoría de su pintura es realista, sin embargo, también ha hecho pintura abstracta.

Algunas de sus obras…

“El Regalo” (2017)

Debido a que le gustan mucho las flores de Pascua, decidió hacer una obra donde pudiera plasmarlas, pero con la idea de que no sólo tuviera vigencia en diciembre, sino todo el año.

“Empecé a investigar y encontré una leyenda que habla de la Flor de Pascua, la cual cuenta que Dios les hacía una fiesta a todas las flores en diciembre, y ésta era una flor sencilla sin color, todos los años ella iba a la fiesta, Dios la veía con su sencillez y decidió premiarla con el color rojo. En el cuadro, puse una luz divina, después hacia abajo va agarrando el color hasta llegaral intenso rojo. También puse simbólicamente que la mujer es una flor. Para las texturas, utilicé papel china y dibujé las hojas en diferentes tamaños, tomé a foto de la modelo y la fui pintando con óleo y un poco de barniz”.

En otra de sus obras realizada en 2016, que parte de una fotografía, fue plasmada en el lienzo en acuarela e intervenida con distintos elementos.

“Parte de una fotografía, está hecha de acuarela con papel algodón, y en esa pieza quise explorar alguna textura diferente, por lo que tiene hoja de oro y hoja de plata; además en el adorno del cabello le puse polvo de oro, pegado con clara de huevo y al final un poco de barniz en el fondo”.

Su talento también la he llevado a compartir sus conocimientos con niños, jóvenes y adultos a través de talleres que ha impartido desde 2008 a la fecha, en distintos lugares ya sea particulares o en instituciones como el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, las técnicas que aborda son óleo, acuarela, pastel, dibujo y acrílico.

La artista plática ha realizado distintas exposiciones individuales y ha participado en muestras colectivas en distintos recintos de Cuernavaca como El Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), la Galería Cristóbal Colón, el Café del Gringo y la Plaza Bugambilia, entre otros. Así como fuera del estado en Ciudad de México, Sinaloa, Toluca, Guanajuato y Chiapas.

Actualmente, participa en la exposición “Tercera caída” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) la cual está dedicada a la Lucha Libre; las obras que comparte en esta muestra son “La Parka en el infinito” y “Jugando con alebrijes”.

“Es una exposición muy bella y colorida. Fue muy emotivo y gratificante que me hayan invitado a participar, me pareció un tema muy bueno porque en Cuernavaca hay un gran movimiento de Lucha Libre y me gustó mucho porque traía esa emoción de las luchas, porque con mi hijo me hice muy aficionada a la lucha porque a él le gusta y cada vez que venían luchadores estábamos en primera fila. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a distintos luchadores como La Parka y Alebrije, que justamente fue los que pinté”.

Magdalena Alejandre inaugurará una próxima exposición como Artista del mes en la Galería Unidos por Amor al Arte, el viernes 6 de mayo a las 17:00 horas en la galería ubicada en la Plaza Andromeda.

Para mayor información sobre talleres y venta de obras, contacta a la artista en Facebook: /magda.ale.65

Uno de sus grandes retos fue pintar rostros y figura humana / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca



