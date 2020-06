Líderes sociales son defraudados ante la necesidad de ayudar

La semana pasada en redes sociales de ONG´s y OSC´s resurgió nuevamente el tema referente a diversos apoyos por medio de diversos programas o proyectos provenientes de la ONU y de la OMS para apoyo hacia Asociaciones Civiles y Fundaciones de nuestro país para reactivar economía, suministros de equipo de protección personal para personal médico, equipo y pruebas medicas para Covid-19 entre otros y como siempre aparecen grupos que cuentan con el conocido, con el amigo, con el contacto que es esa llave para poder tener el acceso directo a esos beneficios.

Estos personajes dicen gestionar o hacer el vínculo a los más altos mandos directivos que manejan y autorizan estos recursos, se dicen ser trabajadores en estas organizaciones de corte mundial (ONU, OMS, Presidencia de la Republica, Senado, etc) o que cuentan con el contacto o el compadre para hacer los trámites más rápidos, fáciles y seguros, nada más falso que esto no puede haber, te piden proyectos, documentos, etc., pregunto lo siguiente: ¿Sobre qué temas se trabajaran estos recursos?, ¿cuáles son las reglas de operación para poder participar? donde está la convocatoria para informarme?, son preguntas que tú también deberías de hacerte y hacerle a quien te invite a ser parte de un grupo de los supuestos grandes elegidos para recibir estos supuestos beneficios.

Esto es una clara falacia armada en su gran mayoría por estafadores, defraudadores y por grupos o personas que desean ganar la atención y sobresalir de los demás grupos de organizaciones, este tipo de situaciones reaparecen con un común modus operandi, que es dar beneficios a grupos vulnerables en momentos de desastres, de crisis, en casos de necesidad a un sector social y le dan la oportunidad de participar a aquellos que tienen esa buena voluntad de ayudar, hay personas que tienen una gran necesidad de ayudar al prójimo pero no con un equilibrio correcto de emociones y estas son las primeras que se integran a estos grupos y deseosos de ayudar corren a participar a entregar documentos en dar en muchas ocasiones un apoyo económico para viáticos, para papelería, etc, para bajar estos recursos y obtener ese gran privilegio de bajar recursos de corte mundial y cuidado y les digas que es una mentira, que están siendo engañados, les molesta, les enfada, y si les mencionas que ese supuesto líder de ese grupo de ayuda está equivocado o está haciendo las cosas de una forma incorrecta los defienden a capa y espada ya que los hacen héroes por esa ayuda que gestionan y que ellos no pueden o pudieron hacer por ellos mismos; bien, haciendo uso de este tipo de personas que les brindan un apoyo incondicional, multiplican el ingreso de participantes a estos grupos generando ingresos por cuotas de recuperación como ya lo hemos mencionado y te dirán acerques a más personas, que sumes a amigos a personas que necesiten de estos beneficios, pero te dirán que sean de confianza, ya sabes que no es para todos, ya sabes que no debes decir quién es nuestro contacto para bajar los recursos, hay que ser muy discretos, no te darán informes en el grupo general, harán grupos alternos, te pedirán que no publiques nada al respecto, te dirán que no te están cobrando por el servicio es una cooperación, no podemos entregarte recibos por el dinero o documentos que nos entregues, ese es parte de su actuar y tienen otra línea de ingresos que es si quieres participar pero no cuenta tu organización con donataria o CLUNI ellos te ofrecerán el tramite con un dinero extra porque también cuentan con el contacto para hacerlo. Esto comenzó a surgir en el Estado de México, se comenzó a ver esto y ahora en nuestro estado de Morelos hay replicas de este procedimiento de engaño. Te sugerimos que antes de engancharte en este tipo de situaciones preguntes, te informes en la ONU, en la OMS, pídeles a estas personas documentos oficiales, pide garantías, pide recibos de tu dinero y documentos. Y no vamos lejos, también existen supuestas organizaciones que te prometen despensas por una pequeña cuota de recuperación, te dirán que primero tienes que pagarlas para entregarle el dinero al coordinador y después te entreguen, tengamos mucho cuidado a quién entregamos el dinero de la gente, muchas de las veces ya no se conoce al resto de la agrupación que según gestiona las despensas. Mucho cuidado compañeros, a estas alturas es mejor dando y dando.