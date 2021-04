Leticia Gómez recopila vivencias en nuevo libro

La idea de escribir un libro y retratar las memorias que escuchó durante 20 años, siempre fue una gran ilusión para Leticia Gómez. Pero fue hasta el 2020, que decidió terminarlo y por fin publicar Memorias de mis viudas y compartir con los lectores tantas historias y experiencias que fue recolectando a lo largo de su carrera laboral.

En este libro, Leticia comparte las memorias de Juana, Mirna, Paty, Karen, Meche, Margarita, Petra, Mica, Vicky y muchas mujeres más, quienes quedaron viudas en algún momento de su vida, y que Leticia acompañó en un proceso tan importante y difícil como es el trámite de la pensión que otorga el seguro social; convirtiéndose en su gran apoyo, no sólo en dicho trámite sino siendo una gran confidente y amiga, dándoles la confianza necesaria y abrigando sus corazones mientras vivían su duelo.

"Esta idea tiene ya varios años. Todo surgió por mi trabajo, estaba en una institución tramitando pensiones del IMSS e ISSSTE, hay distintas ramas, pero yo me enfocaba mucho en las viudas. De repente ver lo que acontecía en esos momentos, lo devastadas que estaban y todas las trabas y problemas que surgían en el momento de hacer estos trámites, me fui ganando la confianza de las personas y me empezaron a contar y compartir cosas de su vida; y yo decía, esto es muy importante e interesante, algún día lo tengo que escribir porque yo creo que nos va a servir a muchos", expresó Leticia Gómez.

Incluso solía decirle a las señoras que algún día iba a escribir un libro, siempre refiriéndose a aquellas historias y experiencias que escuchaba, como memorias.

"Siempre he pensado que una historia, tenemos todos, pero realmente lo que me platicaban eran sus memorias, lo que vivían en esos momentos, lo que habían vivido con su pareja y lo que les esperaba al quedarse viudas. Empecé a escribir poco a poco y lo guardaba, así por mucho tiempo. Salí de la empresa y entre una cosa y otra, siempre dejaba ir la oportunidad de concentrarme en el libro. Hasta este año 2020, dije ya es momento de finiquitar esto y darle forma, no tenía ni idea de cómo empezar, sólo tenía las memorias, pero no sabía absolutamente nada del proceso, necesitaba un principio y un final. Mi hija me presentó con Hernán Osorio, quien me apoyó y platicamos, le mandé lo que tenía, le atraparon las historias y me dijo está muy bien y vamos a hacerlo, necesitamos una introducción y un prólogo".

Libro Memorias de mis viudas

En todo el proceso de realización, Leticia pensó en su gran amiga Laura Lourdes Lago Castañeda conocida como Willis para que escribiera el prólogo, pues sin duda ella era muy importante y fundamental en la creación de esta obra.

"A finales de octubre, le comenté a una amiga muy querida que hiciera el prólogo, lamentablemente ella falleció el 16 de noviembre y ese suceso también me motivó a concluir este libro. Posteriormente, le pedí a su hija, Cynthia Ramírez que me ayudara con el prólogo, aceptó y se le dio forma".

Además de contar las memorias de muchas mujeres, Leticia decidió incluir las propias, para que los lectores conocieran más acerca de ella.

"Empecé a contar parte de mis memorias también sobre cómo y cuando había llegado a esa institución y qué había significado, pues estuve ahí 20 años y día a día era una memoria diferente. Al principio era un trabajo en el que me pagaban por hacerlo, pero con el tiempo me di cuenta que era una profesión, que realmente lo hacía con mucho entusiasmo e interés y eso me llevó a ganar premios y reconocimientos, además de cristalizar uno de mis sueños de conocer Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá, dentro de todo también hubo mieles y con eso concluimos el libro con fotografías de los viajes y reconocimientos".

Mientras escribía el libro, Leticia recordó que su madre quedó viuda muy joven, a los 18 años, y en cada persona la veía reflejada.

La autora firmó algunos ejemplares.

"Al quedar viuda son momentos de mucha angustia, nunca pensamos qué va a pasar el día que falte nuestra pareja y la vida cambia de un minuto a otro. En el libro se cuentan las memorias de más de 30 mujeres, no pude poner a todas ya que estuve 20 años ahí y realmente traté con muchas mujeres, pero elegí ciertas memorias que no son iguales, cada una tiene un matiz diferente. Y en algunas de ellas veía reflejada a mi madre. Realmente quedé muy satisfecha con el trabajo que se logró en el libro".

El pasado 26 de marzo, Leticia presentó el libro "Memorias de mis viudas" en una pequeña reunión realizada en la Casona Spencer, donde se dieron cita amigos y familiares, para conocer esta grandiosa obra literaria. La autora, estuvo acompañada de Cynthia Ramírez y Hernán Osorio, quienes hablaron del proceso de realización, pues sin duda, fueron parte fundamental para que Leticia cristalizara ese importante sueño. Cabe destacar que la presentación también se transmitió a través de Facebook para compartir con más personas incluso fuera de México.

"Después de que falleció mi mamá, Lety me habló un día para decirme que le había pedido que escribiera el prólogo de su libro, que si de casualidad no estaría ahí entre sus cosas. Mi mamá tenía muchas, realmente muchas cosas, busqué incluso en su computadora y no encontré nada. Pasaron los días y me volvió a llamar para preguntarme si podía escribirlo yo el prólogo, entre nervios y emoción acepté porque me parece un gran proyecto y porque es algo que me honra, siempre veía a Willis a Leti juntas, se la pasaban muertas de risa. Sin duda, es algo muy emotivo haber escribir este prólogo", comentó Cynthia Ramírez durante la presentación.