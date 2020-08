La reflexión tras el encierro

La obra "Parkour", dirigida por Ricardo Rodríguez e interpretada por el actor Hamlet Ramírez, llega a la virtualidad de la mano del Foro Shakespeare con una temporada los miércoles de agosto, septiembre y octubre, para brindar un importante mensaje de reflexión de vida sobre lo que provoca el encierro.

Este monólogo, narra la historia de un hombre de aproximadamente 40 años, que trabaja en una empresa de aerolíneas como call center, un tipo que vive una situación climática que lo lleva al encierro voluntario.

Él renuncia a su trabajo y a todo, al quedarse encerrado en su departamento, comienza una reflexión sobre su vida para ver qué es lo que ha estado haciendo para llegar a lo que es hoy en día, expresó Hamlet Ramírez.

Frente a la plaza de su departamento, hay unos chicos practicando parkour, con curiosidad se acerca a ellos y descubre algo muy interesante.

Este hombre tan desconfiado y prejuicioso los ve como una bola de vándalos, y un día pregunta qué hacen, ellos le explican en una línea sencilla que es un deporte que consiste en correr en línea recta saltando todos los obstáculos que se crucen por delante.

A raíz de esto, se le vuela la cabeza y cuando regresa a su departamento y sigue con la reflexión, ahora se da cuenta que toda la vida le ha dado la vuelta a las cosas, que no ha hecho lo que en realidad desea porque vivimos en una sociedad de repente muy acartonada.

Él se empieza a cuestionar su educación y la relación que tiene con los demás, se da cuenta que no ha enfrentado los problemas, el amor, su situación laboral con la perspectiva que él tenía de vida; reflexiones por las que pasamos muchos cuando tenemos estas crisis de la vida; haciendo una comparación del parkour con las acciones directas en el comportamiento de las personas y la imperiosa necesidad de revertir dicha situación, utilizando sólo líneas rectas para lograr cuanto deseamos en la vida, llegando a los más rudos extremos.

Después de una exitosa primera temporada el año pasado en El 77 Foro Cultural Autogestivo, la obra tenía planes de volver con una segunda temporada, sin embargo, las circunstancias los obligaron a adaptarse a la tecnología.

"Cuando se empezó a generar este movimiento enorme de propuestas por streaming, Foro Shakespeare también se sumó a esto y vino la idea de poner 'Pakour', y creo que es un buen momento para verla de nuevo, ahora que estamos encerrados por una pandemia, se asemeja a que este personaje está encerrado de manera voluntaria, y finalmente lo que sucede es una reflexión de nuestra vidaen ambas situaciones". La obra cuanta con muchos elementos que permiten jugar con lo que está pasando hoy en día.

Es un tipo encerrado tirado en un sofá prácticamente no se mueve, está ahí viendo pasar la vida, sin embargo, la vida alrededor se está moviendo bárbaramente como una manera de decir, necesitas salir del hoyo.

La preparación de la obra, fue un proceso distinto para el actor, pues se adaptó al uso de cámaras, sin embargo, considera que ha sido muy enriquecedor toda la construcción para darle vida a este proyecto via streaming.

"La situación nos ha obligado a tener una reflexión sobre nosotros mismos como profesionistas, es un proceso de adaptación, no es lo mismo actuar en un foro para muchas personas, donde tienes que proyectar tu voz y tener cierto nivel de expresividad, para que te escuchen y vean hasta la última fila. Ahora tienes una cámara y eso ya no es necesario, hay cosas en las que tenemos que ajustarnos para esto. Estar frente a la cámara y hacer el ejercicio teatral me ha resultado un poco extraño, porque estéticamente requiere de un proceso de investigación y de generar propuestas, es un proceso muy rico y muy estimulante para todos los creadores, no se trata de pasar el teatro tal cual a través de una cámara, si no readapatarnos y buscar nuevas narrativas que sean parte de nuestro momento y que se tomen en cuenta las herramientas que tenemos a la mano".

