La obra "Fishtank" regresa a los escenarios

En días pasados, se estrenó la tercera temporada de la obra "Fishtank" en el Teatro La Capilla, ubicado en la Ciudad de México, la cual se presentará cada jueves a las 20:00 horas hasta el 29 de julio en modalidad presencial y virtual, para llegar al público de toda la República Mexicana e incluso el extranjero. La actriz, directora y dramaturga Edith Toral reestrena la tercera temporada de su ópera prima, en la que explora sus propios fantasmas esperando que la trama sirva de espejo llevando la reflexión a los espectadores.

La premisa se centra en que en pleno siglo XXI, donde aparentemente todos los tabúes han sido rotos, hay algunos que permanecen en nuestra sociedad como el que obstaculiza el diálogo abierto entre padres e hijos para que éstos tengan claro el tema de la sexualidad en edad temprana. En el caso de las niñas, por ejemplo, que sepan a profundidad que llegará su primera menstruación y que, de igual manera, sepan qué hacer ante la probabilidad de un acoso sexual. "La idea de esta puesta inició en el 2019, cuando decidí que hablaría sobre mi niña nadadora; yo no quería ser actriz, quería ser nadadora olímpica, ese era el sueño, pero hubo varios tropiezos a inicio del camino y todos ellos me llevaron a ser quien soy ahora, una mujer de teatro que nada de manera recurrente. Yo sufrí acoso sexual cuando tenía nueve años y dije, todo esto ¿cómo lo coloco?, ¿dónde lo pongo?, ¿cómo lo escribo?, porque tengo que decirlo, porque, además, no he sido la única niña a la que le ha bajado a esa edad, nadie le explica qué le está pasando y cuando tienes tu primer acoso sexual y eres pequeña no sabes cómo reaccionar ante ello", expresó Edith Toral.

Asimismo, la actriz y dramaturga menciona que las niñas son informadas en la escuela sobre la menstruación, pero de manera muy superficial y que lo mismo ocurre en el seno familiar, por lo que la mayoría atraviesan esta etapa solas sin saber mucho de lo que les está pasando.

"En la escuela te dan la clase de salud, te hablan de manera rápida, concreta y superficial sobre el tema, pero ¿qué pasa con nosotras, ¿qué pasa con las niñas que ni siquiera van a la escuela?, ¿cómo se informan al respecto?, ¿qué hago si me da un cólico y por qué compramos las toallas femeninas, el tampón o la copa de manera clandestina?, casi como si fuera una droga. Tampoco nos enseñan cómo reaccionar ante una situación de acoso porque, obviamente los agresores lo hacen ver como un juego, lo hacen ver como algo normal cuando vivimos en la inocencia. En mi caso fueron coaches, alumnos, padres de familia que estaban ahí, por la manera en que te observan, te violentan con la mirada".

Destaca que esta obra ha tenido una excelente respuesta del público, por lo que su compañía Las moscas que vuelan al revés la llevará a otros teatros en otros puntos del país, en espera de que a través de la trama haya una apertura de dialogo entre los espectadores con sus familias, amigos y comunidad respecto a estos temas.

Cabe destacar que en "Fishtank" se explora la importancia de la toma de decisiones desde muy temprana edad y la manera de empoderarse desde pequeña, agarrando al miedo de la mano.

"Ahora que el movimiento feminista ha tomado mucha fuerza y que yo soy parte de ese movimiento, digo, ¿cómo transformar mi corazón roto, los pedazos de mi memoria en arte?; es por eso que decidí hacer esta obra que a mí me llena de mucho amor".

El costo del boleto para las funciones presenciales son de $250, y para las funciones virtuales, el público podrá elegir pagar entre $100 y $300 por pantalla. Se adquieren a través del sistema Boletopolis.