Los 4 Tenores y Alberto Díaz del Castillo, dan concierto en Jojutla

El Santuario del Señor de Tula fue el escenario del concierto "Música, la magia del encuentro", con la presentación de los 4 Tenores y el guitarrista Alberto Diaz del Castillo, un espectáculo musical gratuito que ofreció la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Morelos, en coordinación con el Centro Cultural Teopanzolco y la Dirección de Cultura de Jojutla.

El concierto inició con la presentación del guitarrista Alberto Diaz del Castillo, quien interpretó canciones como "Europa", "Let it be", "Rolling in the Deep", entre otras.

El espectáculo continúo con la presentación de los 4 Tenores, quienes con sus diferentes estilos de canto interpretaron melodías individuales y en conjunto como el tributo a José José.

Los asistentes pudieron disfrutar de la voz del tenor clásico Omar Ramírez, el tenor pop Roberto Cuevas, el tenor de la música vernácula Felipe Aguilar y el tenor de jazz Félix Molina.

Al concierto asistió el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante; la Síndico Bertha Gómez Ocampo; la Regidora Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado; la Directora de Cultura del Ayuntamiento, Yazmin Pastrana Sánchez.

Además, se contó con la presencia de la Secretaria de Turismo y Cultura del estado, Julieta Goldzwing; el secretario de Desarrollo Social Osiris Pasos Herrera; el secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, Hugo Juárez Ríos.