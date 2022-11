La Catrina de Cuernavaca tuvo su propio mesón

El artista Miguel Ángel Guerrero Herrera, junto al promotor cultural y artista Octavio Jiménez realizaron el proyecto "El Mesón de la Catrina" en el restaurante El Motivo.

El objetivo principal de este proyecto, fue dar un espacio donde la Catrina pudiera recibir a las personas, las atienda y se tome fotos con todos. Iniciativa que resultó todo un éxito, ya que la gente quedó encantada con La Catrina de Cuernavaca.

"El Motivo tiene ya cinco años, y junto a Octavio ya hemos trabajado juntos anteriormente, el año pasado hicimos como un ensayo del mesón sin tener el nombre y funcionó muy bien. Por eso este año lo presentamos de manera oficial, donde hay una interacción con la gente, realmente nos divertimos mucho y fue una oportunidad para nosotros darle un plus al lugar y a las fechas, con esta propuesta diferente", expresó Miguel Ángel Guerrero Herrera "La Catrina de Cuernavaca".

Asimismo, mencionó que "El Mesón" se empezó a vestir desde que la artista La Xoconostle comenzó a realizar sus murales en las paredes de El Motivo, y durante octubre y los días 1 y 2 de noviembre se realizaron diversas actividades en torno a la celebración de Día de Muertos, con la participación del grupo de son jarocho: Café con pan de muerto, pues se vivió una gran fiesta para recordar a nuestros muertos.

"Desde que llego, me maquillo y me cambio, las personas ven toda la caracterización y desde ese momento empezó la interacción. Posteriormente, pasamos a las mesas para las fotos, hay quienes se quedaban a platicar o me invitaban a beber algo. Asimismo, las personas que pasaban afuera, entraban para la foto, les llamaba la atención el lugar y se quedaban".

Cortesía / El Motivo

Es característico en "La Catrina de Cuernavaca" utilizar un vestuario distinto para cada año, algo que comienza a trabajar desde meses antes para darle su toque ideal.

"El vestuario inicia con la idea de algún color, y con todo lo que encuentro en bazares o que nos regalan, y desde septiembre y octubre se hacen ensayos, aunque al final puede terminar algo diferente a lo que pensé, pero siempre se llega al vestuario ideal".

En esta ocasión, para "El Mesón de la Catrina" utilizó dos vestidos, uno dorado con detalles en blanco, que representa la ropa del año 1900 y otro vestido negro con flores bordadas a mano por artesanas de Oaxaca, y que complementó con un collar de cerámica y el sombrero con las plumas.

Además de estar en El Motivo con "El Mesón de la Catrina", también estuvo presente en la séptima edición del Festival Copalli en la Casona Spencer, que siempre le abre las puertas.

"Esta es una de las festividades más importantes en México, y desde hace 12 años estoy muy feliz de interpretar a "La Catrina de Cuernavaca", y así contribuir a que la cultura y tradición se mantenga viva".

Asimismo, el pasado 5 de noviembre participó con Catrinas Contemporáneas, en la pasarela de Catrinas y Diosas Prehispánicas en Un viaje al cielo, en honor a las víctimas del Covid-19, en el Museo de la Ciudad de México, donde representó a Morelos a nivel nacional.





