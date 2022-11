Sebastián Torres Greene estrena 'Los hijos de Dios' en el Festival Internacional de Cine de Morelia

El cineasta mexicano Sebastián Torres Greene hizo uno de sus sueños realidad, con la presentación de su cortometraje “Los hijos de Dios” en el Festival Internacional de Cine de Morelia, como estreno oficial, algo muy importante y significativo para el talentoso joven.

“Encantado de presentar en Morelia, para mí este festival es la casa de cine en México, es la primera vez que estoy en el festival. Este cortometraje ha sido mi trabajo más ambicioso hasta la fecha, fue una gran labor de producción”, expresó Sebastián Torres Greene.

El corto tiene una duración de 22 minutos, y cada momento está lleno de intensidad, un filme que mezcla la historia con la ficción, para entregar un trabajo de gran calidad.

“Los Hijos de Dios” es una historia que descubre el presente con un viaje hacia el pasado en el que se explora la presencia del dilema humano frente a la injusticia, y el papel que juega dentro de ella. La ironía entre los portadores del mensaje de Dios y cómo no somos tan diferentes unos de otros; cómo la historia humana se ha construido sobre eventos crueles que debemos observar y conocer, pero también, por grandes actos de compasión y fe.

“Vemos una expedición ficticia basada en la conquista de México, y seguimos el trágico viaje de un fraile, que comienzan a armar un plan de fuga con otros soldados de la corona. Es una historia con muchos personajes que quieren varias cosas y hay muchos conflictos entre ellos. Presentamos también el lado Mexica, una indígena cautiva y la primera representación de un guerrero jaguar en live action, es una historia muy bonita, muy épica en muchos sentidos, pero también profunda y humana”.

Asimismo, el cineasta dijo que la idea de realizar esta historia y el guion, fue un proceso de aproximadamente ocho meses, “Cuando se cumplieron los 500 años de la conquista, me tocó mucho el tema y decidí leer un poco diversas fuentes sobre eso y ahí empezó a nacer toda la historia. Fui a Veracruz para conocer los lugares, hacer las vestimentas y armaduras para la producción”.

Sebastián Torres Greene es un galardonado director, escritor y productor mexicano, que desde muy pequeño supo que el cine era el camino que quería tomar, sin embargo, decidió estudiar otra carrera, pero más tarde, decidió perseguir sus sueños y objetivos de vida.

“Fue un proceso de toda mi vida, fue algo con lo que siempre viví me encantaba ver películas, jugaba mucho con mis hermanos, siempre imaginábamos mundos alternos, hacíamos películas con juguetes y donde más me pego fue a la hora de elegir una carrera, con la pregunta de qué es lo que quiero hacer de mi vida y ahí por varias circunstancias estudié Finanzas, pero seguía con esta inquietud del cine siempre”.

Hace aproximadamente tres años realizó su primer cortometraje “Nahjum” y afortunadamente le fue muy bien en festivales, lo que le dio la oportunidad de irse a estudiar cine a Estados Unidos en el Art Center College of Design en Pasadena, California.

Este cortometraje ganó como Mejor Creativo Joven en el Festival Urbanworld deNueva York patrocinado por HBO; Mejor Cortometraje Neomex en Shorts México; Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Cine Ícaro; Mención Honorífica en Hollyshorts y Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción y Fantasía en Feratum; entre otros.

Su segundo cortometraje, “Like An Old Rat” se proyectó en el Festival Short Shorts & Asia en el Programa Especial patrocinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la guerra y el poder de vivir.

Sebastián comentó que los premios y reconocimientos han sido algo muy importante y un motivante para seguir por este camino, porque significa que su trabajo realmente llama la atención y le gusta al público.

Su enfoque principal son las ficciones históricas; en las que tiene un compromiso apasionado por llegar al público con historias humanas, complejas y significativas que provoquen un cambio real en la vida de las personas.

“Desde chico me gusta la historia, entonces las ficciones históricas me gustan mucho, mezclar acontecimientos reales con la ficción y explorar otros lados a través de dramas intensos es lo que más me interesa”.

Consciente de que el cine es una carrera difícil, larga y de mucha paciencia, Sebastián Torres Greene manda el siguiente mensaje a los jóvenes que desean dedicarse a esto.

“El primer paso es lo más importante, hay que darlo porque no sabes a dónde te va a llevar, puede ser que te lleve dos pasos hacia atrás y que tengas que tomar más impulso, o que te equivoques y no lo quieras volver a hacer, o es aquel que te dará la gran oportunidad de la vida; ese primer paso va a dictar muchas cosas, es una carrera muy larga, de mucha paciencia y corazón”.

Finalmente, el talentoso joven menciona que el siguiente desafío en su carrera es convertir este corto en un largometraje, ya que es una historia que le gusta mucho y desea explorar un poco más sobre el tema y lo que pasó antes.

