Juan Vargas enamora al público con concierto en el Mucic

El talentoso joven morelense Juan Vargas realizó su primer concierto en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde presentó parte de su repertorio para dar a conocer su proyecto musical. En entrevista nos cuenta sobre sus inicios en la música y próximos proyectos.

Juan recuerda que hace mucho tiempo compró un ukulele, únicamente porque le gustaba el sonido, y decidió aprender a tocarlo de manera empírica con videos de YouTube. Posterior a eso, vivió su primera relación de amor y tiempo después, su primera ruptura, una experiencia muy difícil en su vida, pero la música le ayudó mucho.

“Siempre he sido artístico, pero más en la parte visual, porque pintaba y dibujaba; en aquella ocasión, fue la primera vez que me enamoraba, y ante la ruptura sentía que me ahogaba en todos los sentimientos, pero tenía el ukulele para drenar las emociones, y empecé a escribir canciones, pero en ese punto no cantaba porque no crecí en un ambiente musical. La música fue un accidente para mí porque pasaron cosas que realmente yo no propicié y que no esperaba, pero que hoy disfruto mucho”.

Tiempo después empezó a cantar, y fue su hermana la primera en escucharlo, y en alentarlo a compartir su talento públicamente, y así expresarse a través de la música.

“A la gente le gustó mi música, entonces empiezo a tomarme todo más en serio y tomé clases de canto en la universidad. Y en una ocasión, como un proyecto de la uni teníamos que hacer un videoclip y se me ocurrió hacerlo de la canción que ya tenía y ahí quedó solo para el trabajo. Pero mis amigos me dijeron que lo subiera a redes, y después de la presión social, lo hice, a la gente le gustó y en ese inter descubrí que me gustaba el proceso de vestir a la canción con distintos instrumentos”.

Aquella canción fue “Barcos hundidos”, la cual escribió en un momento difícil de su vida, y con las ganas de querer salir adelante, y sin duda, plasmar la situación en una canción, fue su gran válvula de escape.

“Estaba un poco harto de sentirse mal, ya había pasado mucho tiempo de duelo, y es esa canción con la que cierras ese capítulo de tu vida, reconociendo que mientras duró fue bueno y agradeciendo esa parte de que ocurrió”.

En un principio, Juan enfocaba sus canciones a temáticas sobre las rupturas y decepciones amorosas, sin embargo, con el paso del tiempo, ha cambiado el rumbo de sus letras.

“Empecé escribiendo sobre rupturas, pero después estuve en una situación en la que hice cosas que no estaban bien, y me sentía culpable y muy mala persona, entonces entré en un proceso de auto perdonarme y comencé a escribir canciones diferentes esta vez, sobre otros temas más románticos e introspectivos, incluso de amor propio, sin duda, la música es mi mejor forma de expresarme”.

Durante el concierto en el Mucic, acompañado de la guitarra y ukulele Juan deleitó al público con un agradable repertorio musical, al interpretar canciones como “Volver el tiempo atrás”, “Toda la eternidad”, “La canción de la flor”, “23 de febrero” y “Boomerang”, entre otros.

“Esta es la primera vez que toco con ese formato de concierto, y representa para mí, una evolución y un paso adelante en mi carrera para tomarme las cosas más en serio. Estoy muy contento, sobre todo de que haya sido en el Mucic, un espacio importante en la ciudad de donde soy, es algo muy simbólico”.

Entre sus planes para este año, está lanzar su primer material discográfico de larga duración, un proyecto con el que quiere conquistar los oídos y corazones del público.

“Este álbum tendrá 15 canciones y la idea es que sea como un collage en todos los sentidos, tanto en lo visual porque estudié diseño y a nivel sonoro, con varios géneros que me han gustado a lo largo de mi vida porque eso también soy yo, es como tomar partes de diferentes lugares y situaciones, y hacer que convivan en un mismo ecosistema, de hecho, si lo escuchas en orden puede hablar perfectamente de una misma historia”.

Finalmente, Juan agregó que su próximo sencillo musical estará listo para abril, por lo que invita al público a estar pendiente de sus redes sociales.

Conéct@te:

Facebook: /ElJuanVargas

Instagram: @eljuanvargas





