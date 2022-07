Javier Arrillaga presenta su exposición artística "Cráneos"

El artista plástico Javier Arrillaga inauguró su exposición "Cráneos" en la galería urbana del espacio Hermanos Calavera Café, siendo esta la primera muestra que se exhibe en el lugar, con el objetivo de acercar el arte al público.

"Desde el momento que me propusieron realizar la exposición, me pareció maravilloso, sobre todo por la idea de que el público tenga ese acercamiento con el arte, pues hay como una barrera invisible que al espectador no le hace entrar a los museos, y aquí, desde que pasas por la calle, caminando o en el transporte, puedes admirar las obras", expresó Javier Arrillaga.

La muestra está integrada por ocho pinturas y ocho cráneos de barro, en distintas técnicas como, óleo sobre tela, acrílico sobre madera, barro sobre acrílico, grafiti y técnica mixta.

"Todas las obra son de este año y el tiempo de realización fue de aproximadamente tres meses. Fui haciendo diferentes tipos de cráneo, con la finalidad de quitarles la idea de lo malo y lo macabro, por eso son muy coloridos y hasta simpáticos; pues como mexicanos tenemos la cultura de que la muerte es algo familiar y cercano, además tiene que ver con el concepto del nombre del lugar, por eso quise llamarla Cráneos".

El artista está muy contento con esta exposición que abre el espacio de galería en Hermanos Calavera Café, donde la gente puede acudir a disfrutar de un delicioso café, deleitarse la mirada con la obra de Javier e incluso adquirir alguna pieza, ya que todas están a la venta.

A la par de esta exposición, el artista está impartiendo un taller de escultura en alambre y epóxica los martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas en el espacio cultural Maka Cuernavaca ubicado al norte de Cuernavaca, el cual sigue abierto para el público interesado en aprender esta técnica.

Asimismo, está preparando una próxima exposición en Maka Cuernavaca y para febrero de 2023, volverá a presentar su obra en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic).

Javier Arrillaga tuvo inquietud por el arte desde los ocho años de edad, cuando comenzó a moldear figuras con plastilina. Con el paso del tiempo, su pasión por las artes creció y decidió estudio Artes Plásticas en la Escuela del Seguro Social, en el Plantel de San Jerónimo en la Ciudad de México. Además ha tomado diferentes talleres en Cuba y México.

Actualmente, cuenta con más de treinta años de trayectoria y se ha especializado en técnicas como pintura, dibujo, collage, escultura, grabado y arte objeto. Y ha realizado diversas exposiciones colectivas e individuales en Morelos, Ciudad de México y Cuba.

La exposición "Cráneos" estará en Hermanos Calavera Café hasta el 16 de agosto, visítala en avenida Morelos no. 279, Centro de Cuernavaca (frente al Cine Morelos) de lunes a domingo en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Conéct@te:

Facebook: /javierarrillagaartistaplastico

Instagram: @javierarrillaga