Jacob Zavala brinda concierto en Yautepec

El cantautor y compositor Jacob Zavala Rodríguez conocido como "El Jeico", brindó un gran concierto el pasado fin de semana en el Chinelo Foro "La pulqueria con Arte y Cultura", ubicado en Yautepec, donde deleitó a los presentes con su voz.

El Jeico, compositor, cantautor e intérprete oriundo de León, Guanajuato, es un artista que inició su camino musical hace cuatro años, tiempo en el que ha demostrado gran habilidad para crear canciones; asimismo su talento lo ha llevado a participar en varios festivales de música en diferentes estados de la República Mexicana como, Trovandaro, Festival de la muerte Moroleón y Forest camping jazz.

Durante su carrera, también ha musicalizado comerciales y cortometrajes, además de compartir escenario con colegas cantautores de gran trayectoria, entre los que destacan Paco Barrios "El Mastuerzo, David Aguilar, Leonel Soto, Miguel Inzunza, Loli Molina, Adrián Gil "El tigre" , Adriana Santiago y Carlos Arellano, entre otros.

El Jeico se considera un apasionado de los ritmos más coloridos, como los sones, boleros, jazz, rumbas y flamencos, pues todos estos definen una identidad que se refleja en sus discos y sencillos mezclados con su voz bastante peculiar.

"Desde que agarré mi guitarra por primera vez, pensé que nunca iba a cantar para nadie, pero cuando veía más de cinco personas, se me entumían las manos y pensaba cosas como 'la camisa me hace ver mal', 'la voz como que no me sale', 'creo que no les va a gustar' o 'no sé qué más tocar'. Pero con el tiempo, aprendiendo de mis amigos que son cantores con más experiencia, he tratado poco a poco de dominar el escenario fuera de lo musical, en la improvisación de movimientos, caras, la guitarra etcétera. Hoy me encanta dominar desde atrás del micrófono, el escenario y más me encanta cuando logro que toda la gente esté a la espectativa de lo que haré y lo demuestra un silencio bellísimo y las miradas que me siguen los movimientos", expresó El Jeico.

Durante su presentación en Chinelo Foro, El Jeico interpretó temas de su más reciente material discográfico "Desde el rojo" y de su primer álbum "Vivencias", regalando a su público una agradable velada musical.

Finalmente, Jared Yolotl fundador de Chinelo Foro, agradeció a El Jeico por su excelente presentación catalogandolo como un grandioso cantautor que a través de su música hace las noches dulces y las bohemias encantadoras, asimismo hizo hincapié en que este espacio tiene las puertas abiertas para todos los cantautores que deseen compartir su talento, y para el público que gusta de disfrutar de la buena música.

Conéct@te:

Facebook: /Eljeico