Morelense gana el Concurso Nacional de Canciones 2020

La canción de rap “Ella se fue”, del morelense Julio César Sánchez Cortez, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canciones 2020, organizado por los Centros de Integración Juvenil (CJI) y el Instituto Mexicano de la Juventud. La canción, que aborda la recuperación de una persona tras abandonar las adicciones, resultó premiada en la categoría de 18 a 29 años de edad.

“Yo tengo experiencia tocando el tema de las adicciones porque hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás en escuelas, y un poco la experiencia que tuve con ellas, que no fue tanto, pero sí pude conocer ese mundo, así como experiencias de amigos que han fallecido a causa de las drogas; en eso me inspiré para hacer este tema”, explica César “Vala”, de 29 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el concurso recibió la inscripción de 270 canciones, de la autoría de 400 personas que se apuntaron en las dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 29 años de edad.

“Para mí representa mucho porque la música me ha servido como terapia para salir adelante. Aproximadamente en 2012, a mí me gustaba cantar temas que incitaban la violencia, a los jóvenes a consumir drogas, pero fue gracias a la cultura que empecé a meterme en convocatorias, en concursos y vi que podía hacer una carrera con la música, poder dar mi mensaje”, continúa Vala.

Vala no tuvo una preparación académica para componer música, pero su talento ha sido reconocido en varias ocasiones y ha formado parte de proyectos sociales para alejar a los jóvenes de la violencia, principalmente en el municipio de Yautepec, donde vive actualmente.

Para Julio César, el rap se ha convertido en una herramienta para conectar con la gente de su generación y los estudiantes de nivel secundaria.

“Como productor de cultura me di cuenta que puedo lograr mucho más de lo que estaba logrando con los chavos, dando un mensaje que no debía, y me he ganado el respeto de los jóvenes también”.

En la edición 2020, el concurso se implementó con el lema “La música nos une”. Por su parte, las autoridades exhortaron a los ganadores a continuar trabajando en sus proyectos y tener una vida libre de adicciones.