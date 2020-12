Celebra Jesús Sedano la promoción cultural

Con un interés por impulsar el arte y la cultura en el estado de Morelos y principalmente en su natal Tepoztlán, el promotor cultura Jesús Sedano celebra 20 años de trayectoria, dos décadas de trabajar de la mano de artistas, gestores y creadores por un mismo objetivo.

“Tengo el espíritu festivo del morelense, que en diversos escenarios y tiempos, está presente en cada una de sus manifestaciones culturales, que ni el acoso de la invasión del territorio pudo minar”, expresó Jesús Sedano.

Nacido en el pueblo mágico de Tepoztlán y seguidor ferviente de su cultura y tradiciones, Jesús heredó de sus abuelos Hipólito Hernández, Clementina Sedano e Isauro Sedano y sus padres Salvador Sedano y María Concepción Hernández el gusto por la cultura y el valor de su identidad cultural.

“Recuerdo que desde pequeño siempre me llevaron a recorrer el estado de Morelos, así tuve la oportunidad de conocer sus ferias, celebraciones, costumbres, su patrimonio cultural y gastronómico, artesanías, leyendas, historias y sobre todo a los compatriotas morelenses, pues siempre tuve esa inquietud por escuchar y platicar con los demás”.

Durante su trayectoria, se ha desempeñado en distintos medios y ha colaborado en la realización de diversos eventos y festivales de gran importancia en Morelos como El Festival de la Memoria Cine Documental Iberoamericano; el Encuentro Cultural del Chinelo en Tepoztlán; el 1er. Festival de Música de Cámara en Tepoztlán; el Festival Cultural Tlayacapan y Feria del Barro; “La Chamana” Tributo a Chavela Vargas y Festival EUROCHESTRIES Tepoztlán, entre otros.

“A través del trabajo de promoción cultural, me he dejado llevar en las manos del quehacer cultural para poder dejar un legado a las nuevas generaciones; algo importante que esté conformado por escenas que se ven y se mueven, escenas que van a algún lado y que exigen de nosotros un compromiso, del que no debemos, ni podemos apartar la mirada e interés por su contenido, pues son otra manera, genuina y sorprendente de mirar a nuestro territorio”.

Jesús Sedano.

En estos 20 años, Jesús ha estado acompañado por grandes personajes que la vida le permite conocer y aprender a través de sus consejos, personas a quienes adoptó como padrinos, entre ellos la cantante Chavela Vargas, el caricaturista Eduardo del Rio “Rius”, la escritora y productora Luciana Sonnenberg de Cabarga y Francisco Rubio Bello.

Jesús Sedano es Licenciado en Comunicación, pero con el tiempo ha forjado su carrera como promotor cultural a través de diplomados en Comunicación y Uso de Tecnología para la Difusión de la Cultura, Cultura y Negocios; Patrimonio y Turismo Cultural; Gestión Cultural, Arte Popular, Cultura, Historia y Geografía de Morelos; por parte de Conaculta. Seminario en Periodismo y Cultura, y talleres de Documental, Redacción, Radio y Ruta del Patrimonio Cultural.

Su experiencia le ha permitido ser reportero, consejero editorial, coordinador de festivales, tandas y encuentros culturales, relaciones públicas, enlace y seguimiento a nivel local, nacional e internacional. Presentador de libros, jurado, dictaminador para proyectos culturales, mesas de diálogo sobre cultura y director del Auditorio Ilhuicalli de Tepoztlán.

Todos estos conocimientos y experiencias, además de su inquietud por descubrir cada vez más, lo han formado durante 20 años, como promotor y periodista cultural, que trae en su alma la pasión, compromiso, respeto y enseñanza, para poder compartir con los demás.

Asimismo, forma parte del libro digital “Artistas en Morelos” y fue seleccionado por la convocatoria Zapata Imaginario, por la dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaria de Cultura de Gobierno de México, en la categoría relato breve.

Su ardua labor de rescate, investigación, promoción y difusión cultural le ha otorgado reconocimientos por distintos municipios, festivales y universidades.