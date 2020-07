Ikram Antaki en la politica actual

En Youtube me encontré una serie de conferencias bajo el nombre "Hacia una ética ciudadana" que dio la extraordinaria filósofa siria quien vivió en la Ciudad de México hasta su muerte, Ikram Antaki. Eso fue en el año 2000 cuando hizo una serie de señalamientos y preguntas filosóficas en torno a este tema: la democracia, la legitimidad del Estado y sus símbolos, libertad, injusticia. ¿Qué es utopía y qué es el mito? ¿Tiene sentido la historia? El invento del progreso que dio origen a las ideas totalitarias que terminó por ser una criminalidad colectiva ¿Acaso no podemos construir una idea sin destruir algo anterior? ¿La política es arte o es ciencia? Me permití transcribir una pequeña parte de una de estas conferencias que pienso viene mucho al caso en estos tiempos de elecciones.

"En relación con el Estado, el cuidado del orden y la aprehensión de la democracia, la democracia aparece como el futuro inmediato de prácticamente todos los Estados. ¿Qué hay que comprender de la democracia? ¿Una mayoría que se impone a una minoría? ¿Una mayoría que puede cuestionar la estructura mayor que es el Estado? Hay otra serie de preguntas que se refieren al poder en sí, entonces. ¿Es cierto que el poder vuelve loca a la gente como lo observamos? No hay ni uno solo que haya salido librado de la experiencia del poder. ¿Qué pasa con el poder? ¿Cuál es la relación del individuo con el poder ¿De dónde surge el poder? ¿Surge de la maldad, de las relaciones, de la grilla o surge de algo muy animal anclado en nosotros?""

Ikram Antaki se puso a trabajar durante algún tiempo en la rama de la etología y fue para ella un descubrimiento extraordinario. La etología es la ciencia de la observación del comportamiento animal.

"Los científicos se dedican a observar a los animales durante unos 30 años. Una tribu de changos, los chimpancés, los más parecidos a nosotros. Observan a un macho dominante que va bien durante 10 ó 15 años. Va bien. La edad de 10 ó 15 años de un chango corresponden a unos 60 de los humanos. El problema es que envejece el chango mayor y en ese momento en que envejece van surgiendo en la tribu de changos unos jovencitos que empiezan a darse golpes en el pecho y a gritar. Al principio nadie les hace caso. Luego, empiezan a amenazar y pasan frente al chango mayor y lo desafían. Al principio les da una paliza que se callan por unos meses. Pasa el tiempo y lo desafían otra vez. Hay un tiempo de flotación, nadie sabe quién se va a quedar en el poder, y el chango envejecido o el chango joven que ya se volvió muy fuerte y muy desafiante. Este periodo de algunos meses correspondería a nuestra "campaña electoral". Es un período donde hay vacío de poder. El pueblo, son las hembras y no saben qué hacer y observan a unos y a otros y hay un gran desorden en la tribu de changos hasta que por fin hay la gran batalla y sale victorioso el jovencito y se va el "PRI", pero no se va del todo, no es derrota definitiva. A veces ¿qué hace? hace una alianza con un tercer chango jovencito y entre el primero ex y el tercero aún no, forman una fuerza que puede quitar al segundo que ya es primero o entonces, si no hay algún tercero con quien poderse de acuerdo, se transforma en "asesor del poder". Meras observaciones del holandés Franz de Waal, el mejor etólogo del mundo que se la pasa observando a los chimpancés.

En período de la "campaña electoral" hay algunos que empiezan a dejar el barco del viejo a quien le quieren quitar el poder para ir con el nuevo que aún no es. ¿Quiénes son los que primeros que abandonan el barco viejo para ir al otro barco? Observa Franz de Waal y dice: "pero si estos son los invertidos", las y los homosexuales del grupo de changos. Inmensa sabiduría de la lengua. Son los primeros que se dan cuenta que hay que cambiar de bando. Es fascinante cómo funciona. ¿Y quién decide al final de quién es el nuevo poder? las hembras, es decir, el pueblo. Ahora bien, en las batallas electorales, en este tiempo de flotación en que no se sabe lo que pasa, hay golpizas muy fuertes, se dan con todo, pero no hay sangre porque parecería ser que cuando se pelean no utilizan los enormes colmillos que tienen. Es como si se pusieran límites. Se miden. Sin embargo, hay algo de sangre, ¿de dónde viene? de las batallas entre las hembras. ¿Qué significa eso? Que las recién llegadas, los recién llegados a la depredación aún no saben ponerse límites. Los viejos, los que si llevan mucho tiempo como depredadores, sí se ponen límites. Saben que no hay que pasar un cierto límite de violencia.

Ahora bien, ¿no es esto lo que pasa en una sociedad humana? viene el nuevo. Sí es inteligente ¿qué es la primera cosa que hace? junta la comida, las ramas bonitas, las que se pueden comer sin mucha dificultad, pero no las guarda porque si hiciera eso no durarían ni una semana. ¿Qué hace entonces? tiene el monopolio, no de los bienes sino de la distribución de los mismos. Él no guarda la comida. Él distribuye la comida. Todo el tiempo que el PRI entendió eso, funcionó. Cuando ya no funcionaron los mecanismos de distribución se instaló la crisis. Entonces, a esto que llamamos arte o ciencia política finalmente no es más que una conducta animal. Es herencia genética y también esta relación existe no solo en los animales mayores. ¿Y quienes son los tiranos? son los que no entendieron las reglas de una convivencia de un grupo. Por ejemplo, los que no distribuyen la comida, los que la guardan, los que se equivocan pensando que el poder no es el control de la distribución, sino el control del bien en sí. Es decir, los que violan los acuerdos animales del grupo. ¿Acaso hay que liquidar toda autoridad como nos dicen en la democracia? no sabemos distinguir entre las palabras autoridad y autoritarismo. En el nombre de la democracia hablamos en contra de toda autoridad cuando lo que queremos es deshacernos del autoritarismo, finalmente una sociedad sin autoridad no funciona. Cuando se liquida la autoridad básica, como por ejemplo la del padre o la del maestro, es ahí donde viene a instalarse una autoridad de contrabando como la del jefe de banda o el jefe de la mafia. Esas son las personas que detestan el vacío dejado por la autoridad. Cuidado con lo que pensamos ser una liberación.

La política es un campo del conocimiento, el que permite la convivencia. No sé si es más importante o el más inteligente. Hay hombres que han hecho verdaderos desastres mundanos y hay grandes señores en otros campos que no logran hacer política. El más inteligente no es el que logra el poder. Es el que observa, analiza y no se equivoca, pero en la practica el que lo hace bien no se cuestiona todas esas preguntas, no teoriza. Lo hace. No es el más vivo ni el más teórico por ser el más lúcido y el más inteligente. Hay algo en él, un instinto animal del depredador inicial que hace que lo logre y mi papel como intelectual es ver las cosas que él hace.

La variabilidad de las inteligencias: Existe la imbecilidad. Es un problema, pero es muy simple. Existen las inteligencias diversas y existe la ignorancia como problema simple. Pero hay un problema mayor: el poco saber que se cree saber. Es decir, la ignorancia que se ignora. Aquellos que saben un poquito y creen saber mucho. Esto sí es un problema de ética, un problema de la misma democracia. Es decir, una república digna de este nombre, la primera cosa que hace es abrir la escuela pública, obligatoria y gratuita. Antes, eran pocos los que tenían el conocimiento porque tenían maestros particulares. Con la república, se fueron 50 millones a la escuela. Aprendieron un poco, ninguno es un genio. Todos participan en la vida pública, hasta se creen politizados. El gran problema de la democracia es que ponen en el campo de la decisión a los que saben poco e ignoran su ignorancia. ¿Cómo se resuelve eso? es un problema básico de vida común.

Existe la equivocación de los sentidos en relación con el conocimiento. En este momento podríamos traer a 50 personas que jurarían sobre la Biblia que han visto a la virgen. ¿Acaso están mintiendo? ¡No!, existe la equivocación de los sentidos y el desprecio a la razón. Hoy, finales del siglo XX nos damos cuenta que el gran sueño del positivismo, herederos de la edad de las luces del siglo XIX está fallando, pensaban que el triunfo de la razón iba a resolver todos los problemas de la humanidad. Lo que tuvimos en este siglo, no es eso. Tuvimos dos genocidios y múltiples totalitarismos en el nombre de la razón. Ahora estamos llegando a un momento en que

cuestionamos la razón, pero ese cuestionamiento llega a ser muy fácilmente el desprecio de la razón. ¿Cómo se logra este equilibrio entre el desprecio de la razón y una creencia excesiva en los poderes de la razón? es todo el problema de la medianía virtuosa. Aquella de la cual hablaba Aristóteles "La virtud es una medianía entre dos exageraciones viciosas" y también existe el problema de la fragilidad de la lengua. Nos damos cuenta de ello todos los días. Toda ética es una semántica. Es eso la fragilidad de la lengua. Pienso a través de la palabra. Cuidado con la fragilidad de la lengua. ¿Cuál es el sentido de la ética? ¿Por qué tratamos de saber las cosas...? hay que saber antes de decir las cosas..."