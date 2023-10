Ikal La Catrina presenta un espectáculo de Día de Muertos en el Brady

En el marco del primer festival de Día de Muertos del Museo Robert Brady, Ikal La Catrina presentó un performance especial llamado performance "IKAL: no le temas a la muerte", que habla de la transición de la vida a la muerte.

Para este espectáculo Ikal La Catrina se acompaña de Kuxtal y Clementina, dos peculiares catrines que encantaron al público con su carisma y talento.

A través de este espectáculo, Ikal sumerge al público en un breve viaje por las memorias de aquellos que ya no están, mientras reflexiona sobre la esencia de la vida y nuestra interpretación de ella a través de la poesía.

"Todo surgió a partir de una invitación que nos hizo el Museo Robert Brady para presentar algo especial en este fecha. Llevamos ya varios años realizando personificaciones, y ahora nos sentimos muy halagados por esta invitación y decidimos desarrollar un guion para contar una pequeña historia de una forma ligera para llegar al público con un importante mensaje acerca de la muerte", expresó Ika La Catrina.

En esta historia, Kuxtal, Clementina e Ikal La Catrina llegan desde el mundo de los no vivos para contar qué pasa después de la muerte, que cuando ésta llega, no estamos nunca más, no existen más dolores y la memoria se vuelve humo. Sin embargo, sólo permanece el recuerdo y nuestra esencia a través de nuestros seres queridos que siguen en el plano terrenal.

Asimismo, habla de las cosas que se extrañan cuando surge esa transición hacia la vida eterna. Y que siempre una añoranza y el recuerdo son los principales sentimientos que hacen venir a las almas en esta temporada de muertos, para volver a disfrutar de lo que más les gustaba.

Durante el espectáculo, se contó con la participación del grupo Las Calaveras de Tepalcingo, que deleitaron al público con una magnífica interpretación musical relacionada al Día de Muertos.

Asimismo, los personajes cambiaron de vestuario, mostrando la majestuosidad y colorido de esta importante celebración y su significado de fiesta en nuestro país.

Para este espectáculo, Ikal La Catrina y sus compañeros, trabajaron de forma colectiva durante aproximadamente un mes con el objetivo de brindarle al público un excelente trabajo lleno de calidad.

Los integrantes de este colectivo son originarios de Cuautla, Tepalcingo y Cuernavaca, Morelos, y se conocieron en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ya que son egresados del Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Artes.

Desde 2017, trabajan en conjunto por preservar las tradiciones y cultura de Morelos, con una constante evolución en la producción de sus trabajos.

