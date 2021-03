Identidad y sentido de pertenencia a Morelos

No cabe duda: vivimos en un mundo en el que todas las definiciones de cultura que existen y que no podría reseñar en este espacio solamente, me trasladan a una sola frase: LA CULTURA ES EL ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA VIDA.

En Morelos, la cultura que ahora vivimos se dio a partir de un punto de encuentro entre culturas indígenas que por supuesto ya existían antes de que los aztecas-mexicas fundaran México-Tenochtitlan, pues los tlahuicas, una de las tribus que salieron del mítico norte conocido como Aztltán o Chicomostoc y que peregrinaron durante casi tres siglos junto con las demás, se desviaron hacia el sur antes de llegar al contorno del lago de Texcoco fundando así el asentamiento de lo que sería Cuauhnáhuac, el nombre original de Cuernavaca, pero volviendo al punto de encuentro, fue la fusión de nuestra cultura indígena, la propia, con la de los conquistadores y la tercera y muy rica raíz olvidada por muchos, la africana, el resultado de lo que hoy vivimos.

De esta última raíz baste recordar a dos de sus descendientes, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, para citar sólo dos. En un principio, antagónicas las tres raíces, con el paso de los siglos al irse consolidando el mestizaje que fundara de manera oficial Hernán Cortés, fueron conformando múltiples formas de vida con características propias que, si recorriéramos la entidad, conoceríamos más nuestro rico mosaico estatal, solo así verían una diversidad cultural que existe en pueblos, rancherías, ciudades y poblados; así como el quién es quién de las estatuas que adornan o desadornan ciertos lugares; las biografías de quienes hoy se encuentran sus nombres inscritos con letras de oro en el Congreso Local, entre ellos el nombre: 253 Mártires de Tlaltizapán, que el 13 de agosto de 1916 fueron masacrados por fuerzas federales por proteger la presencia de su jefe Zapata, héroes anónimos que con su actuar hicieron patria sin esperar nunca nada a cambio. Está también el nombre de Rubén Jaramillo, el último guerrillero zapatista a quien, entre otros, se le debe la creación del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatpec asesinado con toda su familia años después en tiempos del presidente Adolfo López Mateos; obvio están los nombres de Emiliano Zapata, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, entre otros.

Conoceríamos quiénes fueron los personajes morelenses que llevan sus nombres algunas de las calles más importantes como la de Domingo Díez, (1881-1934) científico e historiador morelense además de Ingeniero, diputado local, presidió la comisión de límites con el Estado de Guerrero definiéndolos. Virginia Fábregas que nace en Oacalco, Yautepec, Morelos. Y toda esa cultura urbana de la capital del estado, es igual de importante que la de los distintos municipios morelenses, como el de Cuautla y que muchas veces no se encuentran visibles ante nuestros ojos por que ha permanecido oculta para la mayor parte de la población. El sentirnos orgullosos del conocimiento de toda esta riqueza patrimonial cultural, histórica, tradicional, musical y gastronómica, que en un principio nos podrá parecer diferente a nuestra propia cotidianeidad, es lo que en realidad se llama IDENTIDAD.

Qué importante es conocer la voz de tatas y viejos habitantes de pueblos y barrios que ellos mismos cuentan sus historias a manera de crónicas y que tantos han recabado. Toda esta información se suma a los distintos rituales que se siguen ofreciendo a viejas deidades como Ehécatl, el dios del viento, a Tláloc, dios de la lluvia, del agua, en lugares plenos de magia como Hueyapan, Cuentepec, San Andrés de la Cal y Santa Catarina en Tepoztlán, Ticumán en Tlaltizapán, y en tantos otros lugares, son más de 30 poblados nahua hablantes. Por lo mismo, creo importante recordarles que tenemos la obligación de conocer de cerca los lugares emblemáticos y mágicos que existen en todo Morelos, como el Convento donde en una pared está escrito el Padre Nuestro en lengua Náhuatl.





Y hasta el próximo lunes.