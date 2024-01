Haidy Wittmann prepara su exposición en el Jardín Borda

La reconocida artista plástica Haidy Ingeborg Wittmann, de nacionalidad alemana, y que radica en Morelos desde hace varios años, inaugura su nueva exposición “Ángeles, Demonios y Locuras” en el Centro Cultural Jardín Borda el próximo 2 de febrero a las 12:00 horas. En entrevista, nos cuenta los detalles.

La exposición “Ángeles, Demonios y Locuras”, es la serie más reciente que Haidy ha trabajado desde finales de 2023 a la fecha, y que a partir de su título, una frase muy sugerente, llama mucho la atención.

La artista menciona que esta exposición está integrada por una serie de obras en óleo y carboncillo, con representaciones mitológicas y folclóricas de diferentes culturas y temas. Y especialmente, se enfoca en la necesidad del hombre, por el saber.

Y es que destaca que, sin importar el periodo histórico en el que lo ubiquemos; primitivo, medieval, moderno, el hombre siempre ha tenido, tiene y tendrá la necesidad de saber. El 'saber' le permite aprehender la realidad y relacionarse con ella. Por supuesto que no podemos dejar de ver que los elementos y herramientas con los que el hombre cuenta difieren considerablemente de acuerdo al periodo en el que vive. El hombre mítico por ejemplo, es aún primitivo, apenas puede vislumbrar la racionalidad, pero la creación del mito es lo que le permite apresar la realidad y la interpretación del mundo, una realidad desconocida que lo conmueve, aflige y atormenta.

Es a partir de la creación del mito que puede aprehender el mundo, es el asidero donde encuentra su lugar en el universo. Para el primitivo, el mito es la historia verdadera, la realidad. El mito, le hace posible la vida, interpreta la realidad, se instala en ella, se convierte en ley, regula, premia, castiga pero sobre todo se trasmite de una generación a otra, se enseña porque 'es la verdad'.

Haidy Ingeborg Wittmann realizando una de las pinturas de esta nueva serie. / Cortesía | Haidy Ingeborg Wittmann

"Es por eso que para esta muestra, decido retomar pequeñas partes de aquellos mitos ancestrales, seres mitológicos representantes de culturas diversas, que aunque pertenecen a un periodo diferente del nuestro, continúan presentes en nuestra realidad, vividos en el inconsciente colectivo moderno, porque nos ha sido enseñado y trasmitido. Somos testigos, fieles admiradores, críticos sagaces y jueces benevolentes de sus hazañas y tragedias. Las recreamos continuamente en las grandes producciones del cine y televisión para beneplácito de su audiencia. Sin ir muy lejos, la mitología coreana, japonesa y china está vigente en los animes, manga y videojuegos con un mercado cada día más creciente. Porque a pesar de nuestra racionalidad moderna y la ciencia que nos acompaña todos los días, seguimos siendo parte de esa primitiva 'Aprehensión, totalitaria del mundo'", expresó Haidy Ingeborg Wittmann.

En esta exposición, específicamente Haidy toma algo de la mitología griega, azteca, japonesa, escandinava, hindú, nórdica y una concepción propia y satírica de ángeles y demonios.

"Me hubiera gustado tomar un poco de cada una de las mitologías universales, porque para mí son fascinantes, la mitología hindú, la nórdica, la celta, la yoruba, la coreana, la persa, la china, la japonesa, la maya, la azteca, la inca, la egipcia, y así te puedo seguir nombrando muchas más, me subyuga cómo cada una tiene una construcción diferente de la formación del mundo y la aparición del hombre en universo. Me atrae la creación de sus dioses con sus poderes fantásticos, en fin el tema para mí es muy largo e interesante".

Haidy Ingeborg Wittmann tiene una trayectoria artística de más de 20 años, y especialmente en México, ha sido acogida muy bien, y ha tenido la oportunidad de desarrollar su talento gozando de un amplio reconocimiento.

La artista está muy contenta por presentar esta exposición en un recinto tan importante no solo en Morelos, sino a nivel nacional.