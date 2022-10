Flor Molina nos sumerge en un carnaval en el mar

La escultora Flor Molina originaria de Guerrero y radicada en la Ciudad de la eterna primavera, presenta su exposición "Carnaval en el mar", en la Galería Víctor Manuel Contreras ubicada en la Torre Universitaria de la UAEM.

Como su nombre lo dice, esta exposición es una gran fiesta que emerge desde el mar, y que presenta una serie de seres diversos, mágicos y únicos que hacen referencia a todo aquello que rodeó la infancia de Flor y lo que llega a través de su imaginación al momento de manipular el barro y conjuntarlo con sus ideas, pensamientos y sentimientos.

"Son 24 piezas en barro de alta temperatura, alusivas al mar y a mis raíces afrodescendientes, que siempre es un gusto plasmar y compartir con el público a través de mis obras. Toda la exposición es una fiesta y una gran celebración en el mar", expresó Flor Molina.

La técnica que la artista utiliza para la creación de sus piezas, las cuales son de diversos formatos, desde pequeñas, grandes y monumentales, es el barro de alta temperatura, que se quema entre 1180º a 1200º de temperatura; y es aquel que, si se rompe, se fragmenta y la pieza tiene un 99.9% de salvación para restaurarse.

"Para darles color se usan pigmentos de alta temperatura, que son engobes que se mezclan con el barro y se le aplica a la pieza antes de que se meta al horno y ya cuando sale es cuando se ve el color de cada una".

Entre las obras vemos a diversos seres y personajes, como hombres y mujeres con peculiares características, animalitos y seres fantásticos que emergen del mar desde los recuerdos y emociones de Flor Molina.

"No hay un boceto al momento de crear las obras, todas nacen de la nada, e inician de abajo hacia arriba y están hechas en secciones. Realmente, no sé cómo va a terminar cada obra, en el transcurso del proceso es cuando emergen las ideas y la transformación de la pieza, y cuando termino, realmente me sorprendo siempre".

Las piezas que integran la exposición en su mayoría son totalmente nuevas, realizadas durante estos tiempos de pandemia; a excepción de dos piezas monumentales, una de ellas que se fragmentó durante el terremoto del 2017 y fue restaurada y otra que realizó justamente después del sismo, y que son muy especiales para ella.

La artista comentó que el tiempo de trabajo en cada pieza varía mucho de acuerdo a su tamaño y el tiempo invertido en ella.

"Para las obras más grandes, generalmente tardo hasta tres meses, cuando me meto de lleno a crear, trabajo entre 14 y 16 horas dirías porque me emociono con cada detalle".

Finalmente, Flor dirigió un mensaje a los jóvenes para decirles que siempre es importante trabajar, es lo que ella hace día a día, porque eso es lo que hace el artista y seguridad, por lo que los invitó a no dejar de crear.

La exposición "Carnaval en el mar" podrá visitarse hasta el 4 de noviembre en la Galería Víctor Manuel Contreras ubicada en la Torre Universitaria de la UAEM, a un costado del Auditorio Emiliano Zapata Salazar.