Fallece Yves Coppens, paleontólogo francés que descubrió el famoso fósil de Lucy

El paleontólogo francés Yves Coppens, quien descubrió varios fósiles de primates, entre ellos el de la célebre bautizada como Lucy, falleció este miércoles a los 87 años a causa de una larga enfermedad, informó su editora Odile Jacob.

"Yves Coppens nos dejó esta mañana. Mi tristeza es inmensa. Pierdo a un amigo que me confió toda su obra. Francia pierde a uno de sus grandes hombres", tuiteó la editora.

Este cazador de fósiles se asignó a lo largo de su vida la misión de contar a un vasto público la fabulosa historia del origen de la humanidad, una historia también en constante evolución gracias a los descubrimientos de nuevos fósiles, iniciando con sus investigaciones en Argelia y Chad durante los años 60.

Su especialidad fueron los homínidos, una especie de primates. Foto: AFP

Su especialidad fueron los homínidos, una familia de primates que incluyen cuatro géneros y ocho especies vivientes, entre las cuales se encuentran los humanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos.

En 1967, descubrió el fósil de un homínido de 2.6 millones de años en el valle del río Omo, en Etiopía, pero no fue el más grande de sus descubrimientos, pues posteriormente el fósil de Lucy se convirtió en uno de los más famosos del mundo.

¿Quién es Lucy?

En 1974, durante las excavaciones en la región etíope de Afar, que realizaba con un equipo internacional, entre ellos su amigo geólogo Maurice Taieb y el estadounidense Donald Johanson, se exhumaron 52 fragmentos óseos que formaban el fósil más completo jamás hallado hasta entonces.

Se trataba de una mujer joven de casi 1.10 metros de altura, alrededor de 27 kg de peso, con casi 20 años de edad y posiblemente embarazada al momento de su muerte. Los científicos la llamaron Lucy.

El ejemplar de aproximadamente 3.2 millones de años de antigüedad era de un Australopithecus afarensis y rápidamente se convirtió en el esqueleto más famoso que estaba acompañado de una tierna historia que le dio su nombre.

Foto: Museo Nacional de la capital de Etiopía

Johanson relató que al momento del descubrimiento el equipo estaba escuchando Lucy In The Sky With Diamonds, de la banda británica The Beatles durante un 24 de noviembre.

Por ser bípeda, Lucy fue considerada durante largo tiempo como la "abuela de la humanidad" y Donald Johanson sigue pensándolo, pero para Yves Coppens y otros paleontólogos, se trata más bien de una "prima lejana" de nuestra especie.

Coppens, que se presentaba como uno de los "papás" de Lucy, realizó otras expediciones en Filipinas, Indonesia, Siberia, China y Mongolia, viajes en donde descubrió otros seis homínidos.

El científico francés nació el 9 de agosto de 1934 en Vannes (noroeste de Francia). Su padre era físico nuclear pero él encontró rápidamente su propia vocación. "A los 7 u 8 años, quise convertirme en arqueólogo", contó en 2016 en una entrevista con AFP.