[Extranjeros en Morelos] Una epístola sobre la falta de frailes franciscanos

El fraile español Miguel Navarro, provincial de la orden de San Francisco en la Nueva España (la más alta autoridad), escribió una carta al virrey Martín Enríquez de Almanza el 14 de diciembre de 1568, cinco semanas después de que tomara posesión del gobierno del virreinato.

Está firmada en Tlaquiltenango; el tema de la epístola es que los misioneros franciscanos tuvieron que dejar algunos conventos -o “casas”, como aquí los llama su superior- para atender a otros, debido a la escasez de frailes. Se entiende del texto que el virrey había pedido al provincial que no abandonaran conventos y éste le responde explicando el motivo y ofreciendo la reocupación de uno de ellos:

“Muy Excelente Señor: Yo he consultado a los Padres de la Provincia de lo que Vuestra Excelencia me tiene mandado, cuya resolución ha sido esta: que yo dé cuenta y relación entera a V. E. de lo que pasa cuanto a este negocio de haber nosotros dejado las casas que dejamos, y las razones que para hacerlo nos movieron, y la necesidad que al presente tenemos, que es mayor cada día, por ir los frailes faltando y no venir algunos de España, para que con esto se satisfaga V. E. de cómo la imposibilidad sola, y no otra cosa, nos ha retardado y retarda el cumplir su mandato, y el sentir en cargo de nuestras conciencias, que hacemos mayor servicio a Dios y a Su Majestad, y por consiguiente aV. E., y mayor provecho al común de estos naturales en no volver a tomar por ahora las casas que dejamos, que si las tomásemos. Y más han condescendido conmigo en esto, que si fuere V. E. servido que se vuelva a tomar alguna de aquellas casas,solamente por dar aV. E. este contento, se tome la casa de S. Juan Iztaquimaxtitlán, que es la más necesitada y la más importuna, y a las demás se les diga que tengan paciencia hasta que Dios provea religiosos, que ellos se consolarán con la esperanza, pues por ahora nuestra voluntad no se puede poner por obra; y esto de S. Juan dicen que se haga con tal condición que los indios de aquel pueblo se conformen y acudan todos ellos a la doctrina de los religiosos, así los de S. Juan como los de S. Francisco, que solían estar divididos”.

“Lo que V. E. por su carta manda, tocante a las milpas de los naturales, yo avisaré a todos los guardianes que se los digan, aunque pienso que será de poco provecho, porque el indio comúnmente no hace cuenta de las palabras de aquel que ninguna autoridad tiene para hacerlas poner en ejecución. Solía que los frailes los atraían aesto y a todo lo demás que les convenía para su conservación y buen orden (porque es gente que tiene perpetua necesidad de ayos, y tales que no pretendan su propio interés sino el de ellos); mas ahora están tan predicados que el fraile no tiene que entremeterse en sus negocios, ni que decirles cómo han de vivir, que aun les dicen lo que les conviene para salvar sus ánimas, y -algunos se ríen de ello”.

“Acerca de la necesidad que en esto hay, tocante a la doctrina, que es grandísima, y de otras cosas anexas a ella, envío ciertas peticiones al P. Guardián de S. Francisco para que las presente a V. E., a quien humildemente suplico que las reciba con benignidad y celo que siempre ha mostrado de hacer lo posible en que sea nuestro Señor Dios servido, y la conciencia de S. M. descargada, con protestación que hago, que ni en esto ni en otra cosa se suplicará a V. E. de parte de esta Orden otra cosa sino aquello a que el Rey nuestro señor está muy obligado para descargo de su real conciencia. Nuestro Señor la muy excelente persona de V. E. guarde, y estado prospere por muchos años, para más aumento de su santo servicio”.



