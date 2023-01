[Extranjeros en Morelos] Mantra: una mezcla de cultura pop y realismo mágico

El argentino Rodrigo Fresán combina el realismo mágico con la cultura pop. En Mantra, de 2001, aparecen un “inframundo azteca”, luchadores enmascarados, mariachis anónimos, “día de los muertos y noche de los vivos”, comida picante y “tequila en las venas”. Esta larga novela de corte surrealista aparece en buena medida como textos inconexos entre sí, con frecuencia irónicos. En ella encontramos algunas referencias al estado de Morelos y otras citas pertinentes; veamos algunos fragmentos aislados:

“En México el tiempo pasa diferente, el tiempo no pasa, pasamos nosotros. El tiempo varía de acuerdo con cada una de las personas que lo pierde o lo gana y lo utiliza de maneras distintas. Ahorita puede significar mañana y luego luego, de inmediato. Ahoritita… De ahí que México se imponga a cualquier tipo de tentativa cósmico-temporal porque poco y nada les importa a los mexicanos el concepto del futuro como tema”.

“Maniobra Sincrética Típicamente Mexicana: la Virgen es la Madre y la Madre son Todas las Mujeres. Sentimiento nacional. Meterse con la madre de alguien equivale a problemas, a problemas graves, a problemas sin soluciones. A la Madre Mexicana se la respeta a toda madre y se la atormenta -se la atormenta mucho- para después poder pedirle perdón. Síntoma clásico y reconocible en casi todas las telenovelas mexicanas”.

“Sam, me digo, te has vuelto adicto a tu propia leyenda y a nadie le interesa que hayas filmado Bring Me the Head of Alfredo García por US $1.5 millones en México City y Cuernavaca a lo largo de cuarenta y seis días porque a nadie le gusta la película. Es más: les parece espantosa, no la entienden. Las escenas se suceden sin lógica y no encajan entre ellas. No importa que yo les diga que es mi mejor y más personal película. A ellos lo único que les importa es... o.k., de acuerdo, ¿algún problema?, ¿alguien quiere un poco? ¿No? Bueno, me vuelvo a México. Vine aquí por primera vez en un jeep, estaba en la universidad, no soportaba mi casa, extrañaba a los marines, extrañaba no estar entre los marines para poder odiarlos, extrañaba la lejanía casi extraterrestre de Oriente”.

“Gana la Virgen de Guadalupe y es su santa imagen la que pone freno a la plaga de 1544 y a la gran inundación de 1629 y es ella la que Zapata elige para llevar a caballo a los campos de batalla. La Virgen de Guadalupe es la más adelita de todas las adelitas, esas mujeres revolucionarias y revolucionadas por la santidad del disparo en la frente como estigma sin retorno”.

“Me acuerdo, María-Marie, de tu furia contra Malcolm Lowry y Bajo el volcán: El chingado libro de un chingado extranjero queriendo ser más mexicano que los mexicanos. Comportamiento típico: llegan aquí y enseguida se vuelven locos y empiezan a hacer locuras y todo es, claro, porque México es tan especial... Los que no vienen de parte de Lowry vienen de parte de Castaneda. Hablan de México como si se tratara de otro planeta. Un planeta donde sienten que pueden hacer todo lo que nunca se atrevieron a hacer en sus casas. En México vale todo y todo vale".

“Yo supe que en realidad estabas preocupada por mí -con absoluta razón, como puede comprobarse- y no te hice caso y ahí mismo abrí por la primera página mi ejemplar de Bajo el volcán, que acababa de comprar en el FNAC de Les Halles, y leí en voz alta, en un francés-español con ese acento mexicano y falso de las películas que transcurren en México pero que están llenas de extranjeros entrando en cantinas, apostando en las peleas de gallos, arrojándoles billetes a mariachis de bigotes tristes, gritando ‘Mezcal, dijo el Cónsul’ y, por supuesto, sintiéndose más mexicanos que todos los mexicanos juntos. Cuando era chico, Malcom Lowry decidió que iba a ser un borracho".





