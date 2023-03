[Extranjeros en Morelos] Un país 'mugriento, prosaico e indígena'

Historiador y diplomático, el estadounidense Henry Adams fue profesor de Historia en la Universidad de Harvard y editor de la revista North America Review. Adams visitó México en 1895 y el 8 de enero de ese año, desde Cuautla, dirigió una carta a sir Robert Cunlife, con reflexiones debatibles pero interesantes. En parte dice:

“Aquí estoy pasablemente solitario. A lo largo de un mes he andado a la deriva, hasta que las mulas y las montañas me agotaron a tal punto que decidí detenerme en este pequeño poblado para descansar y curarme un obstinado resfriado. No sé si acaso tengas un destello de curiosidad de saber dónde se encuentra este pueblo, y yo mismo no sé exactamente su latitud y su longitud, pero mientras me dirigía hacia aquí, me di cuenta que estaba a unas cien millas de distancia al sur de la ciudad de México. Vine a este lugar porque estaba en la ruta hacia Acapulco, adonde quería llegar y adonde me di cuenta que no habría de llegar, a menos a tiempo para abordar el vapor; así que después de una travesía de 150 millas en mula, con sombrero de montaña, chamarra de cuero, pantalones, y espolones que pesaban bastantes kilos, me apeé aquí, bajo las faldas del Popocatépetl, y me tendí en la cama todo el día para mirar las flores de Pascua [nochebuenas], los hibiscos, las adelfas que floreaban en el jardín, y el azul eterno del cielo bajo las nieves del Popocatépetl, y al mismo tiempo preguntarme si el polvo y la mugre y el calor del medio día, y el frío de la medianoche, y la mala comida y la bestialidad en general, me permitirían quedarme un día más”.

“Sabes que he viajado a todas aquellas partes del mundo que la gente califica de fascinantes, con la esperanza de encontrar una sola donde quisiera quedarme o volver a regresar, y sólo he descubierto que Fausto le hizo una buena apuesta al diablo con su promesa sobre el tiempo que se va sin regresar. Tres días en cualquier parte de la tierra son suficientes. El placer está en el movimiento, y Fausto bien lo sabía cuando firmó aquel absurdo contrato con el diablo. México es excepcional, no en el sentido romántico que yo esperaba, sino en el bermellón encendido de su modo prosaico, mugriento e indígena, tan propio, y a la vez tan difícil de describir, y tan desilusionante al comprenderlo. Es otra máquina de hacer dinero, como los Estados Unidos, Inglaterra o Italia, pero usa procesos muy peculiares y bastante exitosos, vestigios del Imperio romano que aún sobrevive aquí a viva flor”.

“Dentro de los límites de mi juicio, y al vivir como lo he hecho, al compartir sus casas de adobe, y comer con ellos tortillas y chile, entre cerdos, gallinas y perros que llenan los intersticios de sus cabañas, no pude ver nada que no hubiera visto en un viaje similar a la España de Adrián. Todo el detalle de la cerámica, las chozas, los trenes de mulas con sus cargamentos, la comida, la ropa y los caminos donde jamás ha cruzado una rueda de automóvil, hubieran podido ser romanos, y las personas, a pesar de ser en realidad indios, tienen ese tipo peculiar que el Imperio romano imprimió para siempre en sus provincias esclavas. Gracias a su moneda acuñada en plata, México está floreciendo, en gran parte a costa de los Estados Unidos e Inglaterra. La agricultura, manufactura y minería rinden espléndidamente, y la labor más magra se emplea bien. Veo al país en todo su apogeo, y admito que ha acertado, y que nosotros somos los que hemos fracasado. La tierra mexicana no tiene nada que perder, porque sigue estando aún en el fondo con respecto a sus aspiraciones. Ella va a arrasar con nosotros”.

















