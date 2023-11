Etam Areté nos impulsa a cumplir sueños en su libro 'No vas tarde'

Etam Areté publicó el libro "No vas tarde", obra con la que inicia su camino en el mundo editorial. Este libro está dedicado a los jóvenes que sienten ansiedad o angustia al pensar que van tarde en la vida para hacer o lograr una meta, así como para las personas adultas que piensan que ya no es momento para iniciar nuevos proyectos.

Etam se desempeña como empresario financiero y productor de cine, y ahora como escritor, siempre con el objetivo de cumplir sus sueños y experimentar en distintos ámbitos que le gustan. Y en este libro, comparte sus mejores consejos para animar a otras personas a cumplir sus sueños y objetivos de vida.

"El libro surge por una experiencia de vida, en algún momento estaba con mi mejor amiga a la que le llevo entre 20 y 25 años de edad, y de pronto ella me dice ‘Voy muy tarde’, yo no pude creer, escuchar eso de alguien tan joven; y sin querer me ganó la risa, me tuve que disculpar con ella porque no lo hice en tono de burla, sin embargo, fue sorprendente que a su edad me dijera eso, siendo que, a mi edad, yo no dejo de cumplir un sueño tras otro", expresó Etam Areté.

Un libro que impulsa tus sueños

El libro está enfocado al público en general, pero Etam se dirige especialmente a las personas jóvenes que traen una prisa tremenda porque las cosas sucedan y a veces se angustian de que no llegan. Asimismo, le habla a las personas de edad madura que piensan que ya no es momento de ir por sus sueños, cuando hoy la esperanza en el mundo es de más de 80 años.

"Hay una regla en el cine que dice, que cuando a alguien no se le sale una idea de la cabeza por más de tres semanas, hay que escribir un guion al respecto. En mi caso fueron años y no escribí un guion, sino un libro; y le debo a mi amiga que lo haya bautizado sin querer, con ese nombre que es una manera muy directa de aproximarme a las personas".

Con este libro busca contribuir por medio del modelo "Cazador de sueños" a que miles de personas logren sus metas, expresando que No se trata de cuanto me llevo, si no de cuánto fue lo que dejé.

"Es importante aclarar que el libro no habla de mi vida, sino de que quien les habla es una persona que ha logrado sus sueños y quiere compartir con los demás para que cumplan los suyos. El libro se divide en dos partes, en la primera abordo momentos significativos donde aprendí un valor o virtud que me sirvió para alcanzar mis sueños. Y la segunda, es cien por ciento una metodología que yo inventé y generé que se llama ‘El Modelo del Cazador de sueños’, que es la explicación de cada una de las virtudes y valores humanos y cómo se deben de acomodar para que uno pueda lograr un buen desempeño en lo que quiere ser, realmente no importa a lo que te dediques este modelo te ayudará a conseguir lo que tú desees el cien por ciento de las veces".

Etam menciona que él utilizó este método tan efectivo y le interesa mucho ayudar especialmente a la juventud, a través de este modelo súper que considera sencillo

"Es un método sencillo de entender, pero que exige un compromiso e involucramiento con virtudes y valores. No me interesa dar recetas mágicas, va a costar trabajo, pero una vez que logres ser una mejor persona, vas a lograr tus sueños siempre".

Sobre el autor

Etam Areté es originario de Ciudad de México. Estudio en la Universidad Panamericana la carrera de Administración y Finanzas. Posteriormente trabajó por más de 30 años en el sector bursátil en puestos directivos con grupos financieros internacionales. Como empresario es cofundador de "SC", una de las firmas de asesoría financiera más importantes de México.

En su faceta de productor de cine realizó en 2022 su ópera prima “El efecto Mandela” (You can't always get what you want); galardonada alrededor del mundo en diversos festivales del circuito independiente.

"Tengo una frase que siempre digo al iniciar cualquier proyecto, ‘Yo me echo siempre a la alberca sin saber nadar’, no soy de los que se toma el tiempo de planear, cuando voy a hacer algo simplemente lo hago y confió en que soy una buena persona, que siempre habrá alguien a mi alrededor y las personas indicadas que me ayuden a ejecutarlo y cumplir mi sueño".

Asimismo, destaca que, en este proyecto del libro, jamás se había desempeñado como escritor, y consiguió una buena editorial, a la mejor correctora de estilo y presentarlo en un lugar tan importante como lo es Casa Lamm.

"Realmente han sido fortunas que me regala la vida, estoy muy contento con este libro y espero que les ayude mucho".

El libro "No vas tarde" se publica con la Editorial Dos Puntos, y está disponible en las librerías Gonvill, Casa del Libro, El Sótano y Gandhi. Así como a través de Ebook y Audio libro.

"Mis proyectos siempre llevan alma y eso es muy importante para que las cosas salgan bien".

Finalmente, Etam Areté destacó que está tomando clases de piano y uno de sus objetivos es presentar un concierto a los 60 años, aún faltan siete años por lo que trabajará arduamente para lograrlo, y demostrar una vez más que no va tarde.

