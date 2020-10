Ernesto Ríos presenta SKULL SARS-CoV-2

A través de nuestras obras, los artistas tenemos la responsabilidad social de reflejar el tiempo que nos toca vivir. El arte actúa como una semilla transformadora del alma, es un acto del pensamiento, que surge como una operación intelectual. Por ello “SKULL SARS-CoV-2” no se limita a proponer una experiencia visual, si no que gira en torno a una reflexión contemporánea que nos afecta planetariamente”, expresó Ernesto Ríos, artista visual multidisciplinario y catedrático e investigador de la UAEM.

Durante el confinamiento, el artista morelense, se dedicó entre otras cosas a la creación de la pieza “SKULL SARS-CoV-2”, obra de gran formato (2 X 2 m), pintada sobre lino belga. Esta obra pictórica-conceptual, representa un cráneo universal que simbólicamente sintetiza los estragos mundiales ocasionados por el coronavirus.

Al igual que todo el mundo, fui bombardeado con muchísima información que oscilaba entre la teoría de la conspiración, noticias alarmantes e información científica. Quise transmutar la sensación que tenía de estar en cuarentena, de lavarme las manos obsesivamente y de no poder salir a ningún lado sin cubrebocas, pero sobre todo la angustia que muchos hemos experimentado.

Como testigo de la crisis provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 en 2020, Ríos ha pintado esta obra que intenta sintetizar el origen y los efectos letales del virus, conforme a la información y herramental tecnológico actual, como una manera de representarlo.

El arte y la ciencia forman parte del ámbito de la creación y ambos nos distinguen como especie. Cuernavaca, la ciudad en donde vivo, se destaca por la densidad de creadores, tanto artísticos como científicos, que en ella desarrollan su tarea cultural, de ahí mi interés entre ciencia, arte y tecnología.

A partir de un diálogo con científicos radicados Morelos, de la UNAM y de Australia, Ríos estudió e interpretó la secuencia completa del genoma del virus. Observó su complejidad pues tiene aproximadamente 30 mil caracteres que representan los nucleótidos que conforman el virus. Guanina (G), citosina (C), timina (T) y adenina (A). A través de su pintura quiso hacer visible lo invisible.

He partido de la utilización del genoma para representar de manera simbólica, codificada y conceptual la pandemia, utilizando variaciones y repeticiones de las letras que representan los nucleótidos: A, G, T y C. El arte me permite hacer visible lo invisible y en este caso partiendo del símbolo más puros de la humanidad. El cráneo sin importar nuestra nacionalidad, nos representa planetariamente.

La pieza está realizada con miles de letras que representan los nucleótidos A, G, T y C.

El artista comenta que esta obra es fruto de más de cinco meses de intenso trabajo y de una investigación exhaustiva. En este proceso leyó acerca del genoma, estudió varios cráneos humanos y obras realizadas a lo largo de la historia del arte, desde piezas prehispánicas hasta obras que han hecho otros artistas contemporáneos que han interpretado este símbolo desde otra perspectiva.

Es un memento mori. No se trata de una obra ornamental para estimular la pupila a través del color, tampoco la considero retiniana como decía Marcel Duchamp, es un intento de invitar a la introspección, mediante la suma de conceptos científicos y creación artística.

Su reto como creador, fue ponerle su propia huella y su visión personal a un símbolo universal. No es un cráneo más en la historia del arte. Se trata de una obra original que refleja nuestra momento histórico.

Cabe destacar que la realización de esta pieza, fue una labor de muchas horas de trabajo con pinceles milimétricos que se puede admirar con lupas de aumento. Por lo general, la obra de Ríos suele ser abstracta o geometría, pero en este caso se inclinó por una obra figurativo.

Fue un cambio y un desafío para mí, y también regresar al estudio de la anatomía. Como seres humanos no somos simétricos y creo que justo ahí radica la belleza. Es un cráneo intencionalmente asimétrico. Hice bocetos simétricos en un principio pero preferí enfocarme en la imperfección y la asimetría.

En 2017, Ernesto Ríos presentó una serie de obras inspiradas en virus digitales que atacan anualmente a millones de computadoras en todo el planeta. Tres años después, retoma el tema con la perspectiva centrada en el ser humano como espejo de nuestro tiempo.