Campesinos siguen oprimidos: Dussel

“Los campesinos todavía son dominados por el hacendado, tal como ocurría hace un siglo”, considera Enrique Dussel, quien a sus 88 años está por recibir el que considera uno de los reconocimientos más importantes de su vida: la Presea Emiliano Zapata.

Esta condecoración es otorgada anualmente por la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución A.C. a figuras que han contribuido a la defensa de los principios zapatistas en el país. Lo hará en el Museo Casa Zapata, en Anenecuilco, Ayala, tierra que vio nacer al Caudillo del Sur.

“Para mí, Anenecuilco no es un lugar desconocido: he pasado veintitrés años en Oaxtepec los fines de semana, donde empecé a trabajar para salir del bullicio, del ruido de la capital mexicana, de tal manera que he estado en Morelos, muy cerca de la patria de Zapata”, dice el académico nacido en La Paz, Mendoza, Argentina, en 1934.

La lucha zapatista sigue en pie

Para Enrique Dussel, la figura de Emiliano Zapata Salazar, quien fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Ayala, está al lado de la de Miguel Hidalgo: uno sacerdote y otro campesino, ambos iniciaron movimientos sociales que buscaban la liberación de las clases oprimidas. Ambos, además, dieron la vida por sus ideales. Pero el historiador considera que la lucha de Zapata no ha concluido, y que los campesinos por los que murió siguen en la oprisión más de un siglo después, sin ser realmente dueños de sus tierras:

“La lucha, con la claridad teórica que significa 'la tierra es de quien la trabaja', es que los campesinos son quienes tienen derecho a poseerla por el hecho de trabajarla, y eso supone una distribución democrática y amplia a todos los pobres del país, que de ninguna manera se cumplió después del proceso de lo que yo llamo la primera emancipación, de 1810 a 1821, porque el pueblo campesino siguió estando dominado por los hacendados ya en la época libre, y siguen siéndolo todavía hoy, de tal manera que la segunda emancipación, que la tenemos todavía en el futuro, cuando el pueblo pobre, el despreciado, el campesino pueda ser propietario de su tierra, es por la que seguimos luchando en este momento”.

Durante su estadía en Anenecuilco, el filósofo presentará la conferencia “Emiliano Zapata y la filosofía de la liberación”, en la que ahonda en la relación que existe entre los ideales zapatistas y el pensamiento de la liberación latinoamericana, centrándose en la figura del Caudillo y los preceptos del Plan de Ayala, anclados en la devolución de las tierras de los hacendados a la clase trabajadora.

“Lo que dice la declaración del Caudillo en el manifiesto que propone que la tierra es para los que la trabajan es toda una declaración ético-política de gran significado, porque es una crítica a la usurpación de la propiedad por parte de los españoles en la época colonial, y de las haciendas, y después de la gente que siguió, ya en la época independiente, teniendo la propiedad privada de esas haciendas”, explica.

De Nazaret a Anenecuilco

Enrique Dussel vive en México desde 1975, año en que fue exiliado de su natal Argentina y luego de una intensa persecución en su contra por parte de las autoridades paramilitares, que concluyó con un atentado de bomba en su casa. A la fecha, el historiador mantiene muy presentes los episodios que definieron su vida, como fue su estadía en Nazaret, donde trabajó como carpintero y vivió en carne propia la exclusión que sufrían los pobres.

“Quise estar junto al pueblo de los pobres, pero Zapata no eligió estar junto a los pobres, sino que nació entre ellos y se hizo cargo de la responsabilidad, asumiendo los cargos que le otorgaron, cumpliéndolos de manera heroica hasta la muerte. Eso ha sido un ideal en mi vida”, expresa.

Autor de decenas de libros y artículos, distinguido con doctorados honoris causa por varias universidades del mundo, Dussel considera que la presea que recibirá el próximo 11 de marzo es una de las distinciones más importantes de su carrera, considerando que viene de una manos de una fundación que agrupa a descendientes de revolucionarios, liderada por el bisnieto del Caudillo, Édgar Castro Zapata:

“Debo decirlo: es más importante que un doctorado honoris causa de una universidad, aunque fuera muy importante, porque viene de la expresión de un pueblo y por eso me siento muy agradecido de que se haya pensado en atribuirme esta mención”, afirma.

¿Quién es Enrique Dussel?

Enrique Dussel creció junto con el siglo XX y es un respetado historiador y teólogo, precursor de la Filosofía de la Liberación, corriente surgida en Argentina durante la década de los setenta, que adopta una postura crítica hacia la filosofía clásica a la que califica de eurocentrista y opresora.

La Filosofía de la Liberación, adoptada por diversas figuras políticas y religiosas de Latinoamérica en las últimas décadas, se pronuncia por los pobres y ejerce esta postura incursionando en actividades políticas y sociales. En México, algunas de las figuras religiosas que se identifican con esta forma de pensar son el padre Alejandro Solalinde y el obispo Raúl Vera.