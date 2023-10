En Ex-husbands, Noah Pritzker explora el amor en todas sus formas

MORELIA.-Cuando el hermano mayor del director Noah Pritzker estaba a punto de casarse, sus padres estaban atravesando por un divorcio, hecho que lo llevó a reflexionar sobre las relaciones humanas en sus distintas etapas.

Así surgió en su imaginación el personaje de Peter Pearce, el protagonista de Ex-husbands, su más reciente cinta que forma parte del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia, donde explora los duelos de un rompimiento y los distintos roles que tiene un hombre a lo largo de su vida.

“Es un personaje ficticio, tomó una vida por sí mismo fuera de mi familia. Me daba curiosidad de este hombre, que en los últimos años se ha visto como un padre, un hijo y un esposo. En el curso de algunos años todo eso le ha sido arrebatado, me dio mucha curiosidad este personaje, y comencé a seguirlo”, cuenta en entrevista.

La cinta sigue los pasos de Peter Pearce (Griffin Dunne), quien se está divorciando después de 35 años de casado, y cuyo padre también terminó su matrimonio después de 65 años.

En medio de ese caos, coincide accidentalmente en Tulúm con sus hijos Mickey (Miles Heizer) y Nick (James Norton), durante la despedida de soltero de este último. Obligados a pasar tiempo con él, juntos reflexionan sobre el amor y los objetivos de una relación.

Aunque la historia se desarrolla en Tulúm, Quintana Roo, algunas partes del rodaje se realizaron en la Ciudad de México, en los Estudios Churubusco y un departamento en Santa Fe.

“Fue una experiencia increíble trabajar en esas locaciones, para todos nosotros, especialmente al ir saliendo de la pandemia, el poder viajar y conocer gente nueva, y tener estas nuevas colaboraciones fue una bocanada de aire fresco”, agrega el director.

REFLEXIONAN SOBRE EL AMOR

Griffin opinó que personalmente piensa que un romance “dura lo que debe durar”, y el objetivo siempre debe ser que ambas partes se sientan bien consigo mismas. “No funcionan cuando uno o ambos se empiezan a sentir como una versión de sí mismos que no es la mejor.

“Se sienten infelices consigo mismos, y probablemente es por la persona con quien están. Cuando una relación funciona, eso significa estar enamorado, amar donde estás en este punto de tu vida, y querer quedarte en ese mundo”, agregó el actor.

FORJARON LAZOS FUERA DEL SET

Según aseguró el realizador, una parte fundamental de la historia era lograr que la química entre los personajes fuera excelente, y se percibiera esa cercanía entre padres e hijos que existe en la vida real.

Griffin detalló que este lazo se forjó fuera del set, gracias a la convivencia que tuvieron en las locaciones en México. “Convivimos mucho, estábamos en una locación en un país extranjero, siempre comíamos juntos. Fuimos a Tulum y a una isla llamada Holbox, disfrutábamos mucho de la compañía del otro, nos hacíamos reír”.

El actor agregó que gracias a este personaje reflexionó también sobre la paternidad, y el fuerte vínculo que se tiene con los hijos, sin importar en qué etapa de su vida se encuentren.

“Tengo una hija que es como de la edad de Miles (su co estrella), es un vínculo irrompible. No importa cuán grandes sean tus hijos, te sigues preocupando por ellos, estás muy involucrado emocionalmente en sus vidas más que en la tuya, eso se me hizo muy fácil”.

Y añadió: “He estado casado y divorciado, y también soy un huérfano como este personaje, mis dos padres fallecieron. Me pude identificar mucho, con las diferentes etapas de dolor y alegría que tiene este personaje”.

Ex-husbands forma parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Morelia, se presenta este domingo 22 de octubre a las 16:15 horas en Cinépolis Centro, y contará con la presencia de Noah Pritzker, Griffin Dune y Miles Heizer.