Festival de Cine de Morelia abrirá con cinta de Viggo Mortensen

El actor y director neoyorquino Viggo Mortensen presentará en la función inaugural del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la cinta The Dead Don’t Hurt, bajo la producción de la mexicana Regina Solórzano.

“Después de tres años de pandemia tenemos un Festival donde vemos la pandemia muy lejana, aunque todavía a principios de 2022 teníamos cines cerrados y países enteros cerrados. Ahora tenemos dos huelgas en Estados Unidos de escritores y actores y eso sin duda complica la convocatoria del festival y los invitados, pero muchos de los cineastas han logrado tener estas dispensas para promover sus películas en Morelia”, expresó en conferencia, Alejandro Ramírez Magaña, CEO de Cinépolis.

The Dead Don’t Hurt , escrita, producida, dirigida y protagonizada por Mortensen, se proyectará en la ceremonia de inauguración la noche del 20 de octubre en Morelia, Michoacán. El Festival se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre, en donde se ofrecerán masterclass, actividades con fans y proyecciones.

“Evidentemente hay algunas restricciones (por la huelga de actores en Hollywood), en el caso de Mortensen esta es una producción que él dirige y tiene algunos permisos liberados para presentar esta cinta como director, vendrá a Morelia con mucho gusto y es un persona que evidentemente ama a México, filmó aquí, tiene una parte importante en Argentina también, habla bien español, yo creo que va a ser un invitado muy importante para nosotros”, comentó Daniela Michel, directora y fundadora del FICM.

Esta edición, el festival también presentará el estreno del filme Radical, protagonizado por Eugenio Derbez, con la presencia del actor, así como la proyección de Perdidos en la noche de Amat Escalante.

Entre las actividades principales también se encuentran la presentación de Killers of the Flower Moon (Asesinos de la luna), de Martin Scorsese en donde trabajó el mexicano Rodrigo Prieto como director de Fotografía.

Otra de las figuras que destacan en esta edición es el director Michel Franco, quien mostrará en una Gran Gala el filme Memoria, que recibió una ovación en el Festival de Cine Venecia y cuenta con las actuaciones de Jessica Chastain, Jackson Dorfmann, y Peter Sarsgaard, entre otros; este último recibió la Copa Volpi por esta cinta del realizador mexicano.

Foto: Facebook | Festival Internacional de Cine de Morelia

El director Carlos Carrera presentará el estreno mundial de su cinta Confesiones y el productor estadounidense Frank Marshall, traerá su nuevo documental, Rather.

“Una parte fundamental del Festival es seguir nutriendo a una nueva generación de realizadores, queremos tener los mejores contenidos audiovisuales. Muchos de los trabajos internacionales que se mostrarán en Morelia son independientes, no tienen problema, o tienen un permiso para poder venir y hablar de esa película en particular, se tiene la restricción de no hablar de otras películas”, detalló la directora del FICM.

“Estamos comenzando esta segunda década del festival y seguimos manteniendo la responsabilidad con la que iniciamos. A lo largo de 21 años, más de dos mil 500 cineastas han participado en el Festival Internacional de Cine de Morelia y siempre se ha mantenido ese compromiso enorme. Si me preguntan cuál es el país invitado digo que es México, nuestro objetivo, desde el inicio, es apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos es lo que venimos haciendo todo este tiempo”, agregó Daniela Michel.

La sección de Largometraje Mexicano en competencia está conformada por las cintas A cielo abierto, de Mariana Arriaga y Santiago Arriaga; Desaparecer por completo, de Luis Javier Henaine; Itu Ninu (Cumbres de maíz), de Itandehui Jansen; Latido, de Katina Medina Mora; lumbrensueño, de José Pablo Escamilla; No voy a pedirle a nadie que me crea, de Fernando Frías de la Parra; Temporada de huracanes, de Elisa Miller; Todo el silencio, de Diego del Río; Todos los incendios, de Mauricio Calderón Rico; Tótem, de Lila Avilés y Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz.

En esta ocasión se mantiene nuevamente el predominio de mujeres directoras al frente de proyectos; son seis de un total de once títulos, un ligero descenso en comparación con la vigésima edición en donde fueron ocho las mujeres que competían en largometraje mexicano.

“Hay películas fabulosas hechas por mujeres, estamos muy contentos porque cada vez hay más alumnas, hay un tema de variedad de género en el CCC, en el ENAC, que hay un 50 por ciento de talento masculino y otro porcentaje igual femenino, eso es muy importante y la verdad es que hay un mayor número de realizadoras de documentales, eso es interesante, creo que hay un gran trabajo hecho por mujeres”, aseguró Michel.

Por otro lado, durante el encuentro con medios, se planteó la posibilidad de que Morelia pueda ser sede de alguna ceremonia de los Premios Ariel, como sucedió apenas en Guadalajara, Jalisco; Michel no descartó que se estrechen lazos laborales con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para concretarlo.