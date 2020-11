Eligio Meléndez, una vida en la actuación

El actor mexicano Eligio Meléndez cuenta con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, pues ha dedicado gran parte de su vida a la actuación, algo que siempre le ha apasionado y que a través de distintos proyectos ha dado muestra de su gran talento.

"Para mí esta carrera es una bendición, y le agradezco mucho a Dios, a la vida y a todas las entidades que pueden ayudarle a uno en la cosmogonía de las deidades, el haberme puesto en este camino, para mí no es un trabajo, es un verdadero placer y un recreo que disfruto mucho", expresó Eligio Meléndez.

En entrevista, nos cuenta sobre su trayectoria y su reciente participación en la película "Nuevo Orden" dirigida por Michel Franco, y que actualmente puede disfrutarse en las salas de cine. Esta cinta mexicana ha tenido gran recepción en los festivales internacionales y fue acreedora al León de Plata, también conocido como el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia.

La película "Nuevo Orden" inicia con una boda muy elegante en un exclusivo lugar de la Ciudad de México, mientras que afuera hay una revuelta, y los manifestantes se meten a un hospital, sacan a los enfermos para meter a los heridos, entre los enfermos que sacan está la esposa de Rolando (Eligio Meléndez), quien necesita un baipás, él decide llevarla a su casa y busca el apoyo económico con sus antiguos jefes, los padres de la novia de aquella gran boda.

"Rolando llega a la fiesta y les pide dinero para atender a su esposa, él requiere alrededor de 200 mil pesos y sólo le dan una cantidad muy pequeña, frente a esa fastuosidad de boda; y eso genera una empatía con Rolando y los manifestantes se meten, comienzan a secuestrar a la gente y a asaltar la casa; los agarra la policía y los lleva a un campo militar, donde los militares los seleccionan y obligan a pedir dinero, por ejemplo a los sirvientes de casas les piden que traigan ciertas cantidades de dinero de sus patrones y cuando lo hacen para el otro día quieren lo mismo. La premisa es que ante estas cosas, no pierden ni ganan, los pobres ni los ricos, sino que es un enfrentamiento donde los únicos ganones son los militares. La cinta retrata justamente esa militarización que tenemos a la vuelta de la esquina , con un mensaje fuerte y poderoso".

La película ha estado en cinco festivales internacionales, y se ha vendido en 48 países, teniendo gran éxito debido a la historia tan real que retrata.

Pese a la pandemia, Eligio ha sido muy afortunado, pues durante este año no ha parado de laborar, pues ha realizado diversas producciones.

En 2018 fue acreedor al Premio Ariel como "Mejor actor".

"Soy una persona muy bendecida y afortunada, comencé el 2020 haciendo una película en Chiapas que se llama 'Los pacientes recurrentes' de Mario Bogart, después vino lo de la pandemia y estuve encerrado tres meses y medio, regresé a trabajar con cuatro cortometrajes y terminé una serie pendiente con Ernesto Contreras y termino el año haciendo un mediometraje en Puebla. Con todas las precauciones sanitarias y todos los cuidados he tenido el privilegio de estar laborando".

El filme "Selva trágica" de Yulene Olaizola, es otra de las cintas donde Eligio participa y que actualmente se ha presentado en distintos festivales internacionales con gran éxito, en el Festival de Cine de Venecia obtuvo los premios del Jurado joven y Premio de la audiencia, así como un reconocimiento a Yulene Olaizola.

"Fue una experiencia muy interesante, porque la filmamos en medio de la selva, es una película que se establece en 1920 y es la historia de los chicleros, de cómo los Beliceños que trabajan en la industria del chicle lo sacan y también cómo se robaban los cargamentos entre unos y otros. Mi personaje es un arriero que entra y sale metiendo provisiones y sacando el chicle, él les avisa cómo está el mundo afuera y adentro. Fue un mes y medio trabajando en Quintana Roo y es una película muy interesante".

Cabe destacar que en 2018, Eligio fue acreedor al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actor por su protagónico en la película "Sueño en otro idioma" del director Ernesto Contreras.

"Esta cinta la hicimos en Veracruz, en la parte selvática en octubre de 2015 y fue acreedora a seis Arieles. Con la audiencia le ha ido bastante bien y todavía en Asia sigue corriendo en los cines".

Una particularidad de esta cinta, fue que para la historia el director creó el idioma Zikril, "Ernesto tuvo la delicadeza de no tocar ninguna lengua ya establecida, no por ningún prejuicio sino por respeto y que no quedara ninguna excluida. Le solicitaron a un lingüista que creara algunas frases y palabras combinando distintas lenguas y así creó un idioma con todos atenuantes que lleva y fue un reto más, pero muy interesante".

Finalmente, Eligio invitó al público a asistir al cine y tener la confianza de que en cada sala se toman las medidas de higiene necesarias, pues sin duda es fundamental apoyar e impulsar la industria cinematográfica para continuar contando historias tan importantes a través del trabajo fílmico.