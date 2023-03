El Foro celebra el Día Mundial del Teatro

Para celebrar el Día Mundial del Teatro, el Studio de Actuación de Cuernavaca dirigido por Mario Alberto Aguirre preparó un evento especial en el Foro Punto Cultural, con la presentación de nueve obras de teatro dirigidas a diversos públicos. La fiesta teatral fue inaugurada con una emotiva ceremonia alrededor del mediodía del domingo 26 de marzo.

"Agradezco enormemente su presencia, y agradezco a la vida que me permita celebrar el teatro este día; esta actividad a la que me he consagrado desde hace casi 30 años. Gracias también el auspicio del Foro Punto Cultural que nos reciben y por segundo año se convierten en anfitriones de esta celebración", expresó Alberto Aguirre.

Los actores Alberto Aguirre y Sergio Flores Acevedo compartieron algunos fragmentos del Mensaje del Día Mundial del Teatro 2023. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

En esta ocasión, los padrinos de la celebración fueron los actores: Sergio Flores Acevedo y Óscar Flores Acevedo, quienes fueron los encargados de cortar el listón inaugural.

"Es un honor estar aquí, gracias a todas y todos ustedes, porque el teatro sin público no es teatro. Necesitamos que la gente se siente ahí y abra su corazón, y que lo que va a ver acá arriba, es una nueva realidad, un mundo fantástico que se abre ante ustedes", dijo Sergio Flores Acevedo.

Los actores Alberto Aguirre y Sergio Flores Acevedo compartieron algunos fragmentos del Mensaje del Día Mundial del Teatro 2023, escrito por la actriz egipcia, Samiha Ayoub.

Por su parte, Óscar Flores Acevedo presentó un breve espectáculo de bienvenida con su personaje Fiasco. Posteriormente, se procedió al corte de listón y a la entrega de reconocimientos a los padrinos de esta edición. Así como a José Luis Alarcón y Maritza Cuevas, por su labor en la difusión cultural.

La primera jornada teatral estuvo integrada por las obras; “El espíritu del teatro” de la Compañía 15+ de El Foro Punto Cultural, “Hasta el domingo” del Studio de Actuación de Cuernavaca y “Fiesta de té” de 4/4 Teatro.

La segunda jornada presentó las obras: “Nunca más solo” de La Tribu Teatro; “Autopsia a una adolescente” del Studio de Actuación de Cuernavaca y “Bienvenida purificación” de Naveguemos Teatro (CDMX).

La celebración cerrará con la tercera jornada que presentará las obras: “PP Pérez in lov” de Los pies del Teatro (CDMX); “El Pacto” de Studio de Actuación de Cuernavaca y “L'appuntamento” de Cero Ocho 85, a partir de las 18:00 horas.

El costo por jornada es de 150 pesos.

