El erotismo y la sensualidad no están peleados con el arte

El arte erótico es la manifestación de la desnudez y los actos sexuales de manera desinhibida a través de las diversas disciplinas artísticas, tanto las visuales como las plásticas y literarias.

"El erotismo es una búsqueda liminal que no llega a una configuración, sin volver a deshacerse completamente y rehacerse, y creo que esa es la apuesta desde cada disciplina", menciona Bárbara Durán, poeta, activista y modelo.

En Morelos hay diversos artistas y escritores que suelen abordar el arte erótico en sus obras. Sin embargo, la falta de espacios para exponer, debido a la censura, limita la proyección de su trabajo.

En 2021, por iniciativa de los artistas Juan Machín, Pilar Hinojosa, Elena Paz y Karla Aguilar, se abrió el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC), dedicado a albergar y exhibir este tipo de arte de manera natural.

Un poco de historia

Juan Machín cuenta cómo surge la idea de poner en marcha este museo que abrió sus puertas al público el 6 de septiembre de 2021.

"Casi toda mi obra es erótica y tengo de otros artistas que he adquirido en algunos trueques, y pensaba en que es una lástima que la mayoría de las piezas tengan que estar guardadas, por lo que buscaba un espacio para mostrarla. Lamentablemente falleció una tía que vivía en esta casa, y al quedarse solo el espacio vi la oportunidad de hacer el museo. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio libre sin censura y gratuito", expresó Juan Machín.

La idea principal del museo es que sea un espacio inclusivo y que participen personas de toda diversidad sexual, y en particular, sea mayor la participación de mujeres.

Hemos tenido más de 30 exposiciones con aproximadamente 70 artistas, donde predomina la participación de las mujeres, porque la presencia femenina ha sido muy importante en el museo.

Juan Machín, artista

El MAEC está abierto para los artistas en general. Aquí han expuesto personajes de gran trayectoria como Leonel Maciel, así como artistas emergentes.

Parte de la exposición que se encuentra en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca.

El arte en la pintura, la fotografía y el grabado

Octavio Cuéllar, artista visual y plástico con más de 40 años de trayectoria, inició su formación en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca tomando clases con maestros como Guillermo Monroy, Armando Kramsky y Rafael Mazón. En un principio se enfocó en plasmar temáticas sociales y de rebeldía, pero el camino lo llevó por el erotismo.

"Primero fue el dibujo al desnudo académico, que es obligado, y se me dio la facilidad dibujar la figura femenina, y continué por el dibujo femenino al desnudo y luego lo giré al erotismo, incluyendo los fetichismos, el voyeurismo, tomando de referencia a varios artistas e intelectuales como Bataille y Helmut Newton, y me gusta ese discurso”.

Por su parte, Melissa Venegas Guevara, fotógrafa, artista plástica y modelo de arte erótico, menciona que comenzó en este tipo de arte, porque le llamó mucho la atención el trabajo de las modelos, que parece algo simple, pero no lo es.

"Me gusta el erotismo sesgado un poco al tema de la moda. Siempre trato de plasmar esta parte donde la mujer tiene el control, ella quiere mostrar su cuerpo y se siente segura".Melissa Venegas, artista plástica

Además, suele trabajar en espacios abiertos, donde el riesgo es un poco clandestino, por lo mismo de la censura; “me gusta captar esa parte que va del miedo a la desinhibición”.

Parte de la obra de Alejandro Amaro, expuesta en el MAEC.

El erotismo en la danza

La artista multidisciplinaria Karla Aguilar Domínguez se expresa a través de la pintura, el dibujo y la danza folklórica, dándole un giro hacia lo erótico debido a su inquietud por compartir sus experiencias sexuales, eróticas, amorosas y personales.

"He solido ser muy aplicada a lo que me enseñan, mi maestra Maurilia del Rayo Domínguez, con quien llevo 24 años bailando, me ha enseñado a valorar que no es sólo la interpretación de bailes, sino un aprendizaje", comentó Karla Aguilar.

Con su inclusión en el MAEC, Karla toma el espacio para realizar una serie de ensayos de danza folklórica, y Juan Machín le propone realizar una presentación enfocada a lo erótico y al desnudo.

Poder empatar algunas danzas e interpretaciones que son muy sensuales y trasladarlo a un show de desnudo, erótico y provocativo es algo que me encanta y disfruto mucho hacerlo.Karla Aguilar Domínguez, bailarina

La libertad del cuerpo en las letras



Karla Aguilar se expresa el erotismo a través de la escritura, por lo que fundó la Revista Artística Erótica “Eskarlata”, proyecto que se da a la par de la apertura del MAEC.

Y otra representate del arte erótico en las letras es Bárbara Durán, quien también se ha desempeñado como activista.

"Mi activismo se desarrolla desde esta búsqueda hacia las artes como un lenguaje y una arma en estos tiempos de guerra. En la poesía nombro que es importante la libertad del cuerpo, en el sentido en que vivimos en un país que legisla sobre el cuerpo de las mujeres, y que muy pocas tienen esa conciencia de asumir su cuerpo como su primera posición ciudadana, esa casa y templo donde circunda todo. El buscar tu erotismo tiene que ver con cómo te vinculas con tu cuerpo”.

En el lugar han expuesto artistas de renombre, así como emergentes.

La censura: el obstáculo

Debido a lo explícito que suele ser el arte erótico, por mostrar el cuerpo humano y la desnudez de manera natural, el acto sexual y la satisfacción sin tapujos se considera como tabú y tiende a ser censurado, tanto por las galerías, museos y demás espacios, como por el público espectador.

"Una ocasión me invitaron a exponer en una institución, ellos me buscaron entendiendo que soy artista erótica, y ya estaba colocada mi obra en su galería. Dos días después me llamaron pidiéndome una disculpa y diciéndome que tenían que retirar la obra por un tema de que una usuaria juzgó mi trabajo llevándola a otro nivel de que no es erótico. Ha habido varias represalias a la forma de expresar el erotismo tanto de las modelos que no se sienten cómodas y las instituciones", dijo Melissa Venegas Guevara.

El arte erótico puede llegar a ser incómodo para algunas personas, especialmente por las creencias e ideas conservadoras arraigadas de generación en generación, lo que afecta la labor de los artistas.

Me han invitado a no exponer arte erótico, porque puede ocasionar una serie de conflictos. Y a raíz de eso, a los artistas nos piden suavizar el discurso en la obra,Octavio Cuellar, artista

Otra situación que se da mucho es la cultura de la crítica hacia el cuerpo desnudo de las mujeres, y la naturalidad con la que los hombres tienen permitido mostrar su desnudez.

"Hay mucha censura al erotismo de las mujeres; desde las mismas mujeres traemos tanto un bagaje cultural y tan introyectado dentro de nuestra historia personal que de pronto no podemos salir de esos esquemas y estos tiempos no están abismando a esa posibilidad. Realmente me da mucha envidia que los hombres pueden estar con el torso desnudo, y en nosotras las mujeres está mal visto", dijo Bárbara Durán.

El reto en el modelaje

Octavio Cuellar menciona que entre los retos que ha enfrentado en su carrera es pedirle a las modelos que se desnuden, y más por cómo han cambiado los tiempos.

En mi época era muy tranquilo, algunas chicas lo proponían, era algo que se daba naturalmente. Cambió la política social, ahora no se ve tan bien y esa política ha hecho que se cierren puertas.

La situación de crítica y malos comentarios se da también entre el trabajo de los modelos, que el de los hombres suele ser hasta halagado y el de las mujeres, mal visto y censurado.





"Los hombres modelo son menos recriminados, las mujeres los reconocen como un ente sexual, y el trabajo de las mujeres modelos lo sesgan a que las ellas no están concientes de realizar esa labor, pero las mujeres debemos considerar ante estos nuevos movimientos, que está padre el respeto al cuerpo, y que hay quienes tenemos decisión y estamos conscientes de lo que queremos hacer y no estamos obligadas por un machismo", comentó Melissa Venegas.

Falta mayor apertura

Como parte de su proyecto, Juan Machín junto a otros artistas ha realizado series de fotografías al desnudo en distintas exposiciones albergadas en museos, parques y calles de Cuernavaca.

"Hemos hecho intervenciones en distintos lugares, en algunos espacios hay más apertura, en otras ocasiones sí hemos tenido problemas. Nuestro próximo objetivo es hacer sesión en la estatua 'Fuente de la Eterna Primavera y sus cinco musas'", dijo Juan Machín.

Los artistas celebran la apertura que les ha dado el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, que además les permite vender su obra, recibiendo el cien por ciento de las ganancias. Además, aceptan todo tipo de obras y manifestaciones artísticas sin censurar a nadie.