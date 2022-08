David Carranza reflexiona sobre la vida en "El color del espejo"

El escritor David Carranza presentó su nuevo libro "El color del espejo" un poemario que surge de la creación de ideas cortas que se le han venido a la mente de acuerdo a distintas experiencias. Un libro duro y sombrío en el que reflexiona acerca de la vida, esta obra fue realizada por Editorial Gato Blanco.

“De un cúmulo de experiencias, inspiración y un poco de amor por la poesía, es que surgen estas imágenes que a veces catalogo como sombrías y que son parte de la vida”, expresó David Carranza.

El libro, cuenta con dos portadas con ilustraciones de Misael Méndez; y está dividido en dos partes, la primera “La vida” y la segunda “El espejo”, abordando distintas temáticas en cada una de ellas.

“En ‘La vida’, el personaje pasa por situaciones muy terrenales, la infancia, tener pareja o varias parejas, el trabajo, los amigos e incluso hay una boda. Y en la segunda parte, ‘El espejo’, se aborda la muerte onírica, el alma, la psique, la religión, la dignidad; es decir son los dos planos que se abordan en las dos partes”.

En “El color del espejo” David utiliza en algunos poemas la forma alejandrina, misma fórmula que han utilizado personajes como Sor Juana Inés de la Cruz en sus famosos poemas. En algunos otros utiliza un estilo libre inspirado en los 120 caracteres que nos permite escribir la red social Twitter.

“Tomé una estructura de verso libre que me da la autonomía de poner los caracteres que a mí se me hacían adecuados, y dada mi experiencia académica y profesional utilicé técnicas que se usan en marketing, precisamente para que las personas recuerden fácilmente las ideas, y esto se ve reflejado en tweets o slogan, algo que sea de fácil recordatorio, poemas breves e historias muy pequeñas que tengan un mensaje poderoso”.

El autor comentó que se podría observar el texto desde una forma ensayística, en la que nos habla sobre el sentido de la vida, en donde se pregunta si es lineal, cíclica y, sobre todo, el sentido del tiempo. También aborda preguntas como ¿morimos?, ¿renacemos? y un sinfín de cuestionamientos que se llegan a hacer los seres humanos en su vida cotidiana.

“Más que un libro es una experiencia, porque son pocos los libros que tienen dos portadas y que tiene una propuesta de ser infinitos, ya que puedes verlo una y otra vez y llegas al mismo punto, como cuando pones dos espejos y ves un infinito”.

David Carranza estudió Ciencias de la Comunicación y una maestría en Medios de Información, es experto en Marketing y en Creación de copys para campañas publicitarias. Asimismo, se desempeña como profesor en el Tec de Monterrey en Ciudad de México.

La primera presentación del libro “El color del espejo” fue en el Tec de Monterrey, y tiene planes de continuar haciendo presentaciones de esta obra en los distintos campus de esta institución de la zona metropolitana.

David Carranza menciona que su gusto por escribir surge desde su amor por la lectura y la inquietud de expresar sus ideas y emociones; “soy una persona a la que le gusta mucho leer, cuando tenía alrededor de 20 años me puse a escribir lo que me gustaba sobre la vida o algunos sueños que quise plasmar en historias breves y que se convirtieron en poemas. Si bien mi formación no es literatura, he aprendido con el paso del tiempo de una forma autodidacta”.

“El color del espejo” tiene un costo de $280 y se puede encontrar en librerías El Sótano y a través de Amazon.

Finalmente, el autor invitó al público a conocer este libro y apoyar a los escritores mexicanos independientes.

