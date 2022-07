Austreberto Miquirray presenta su libro "Alrededor del Cenit"

Autreberto Miquirray Ortiz, presentó su primer libro "Alrededor del Cenit" en el Café La Fauna, ubicado en el centro de Cuernavaca; donde estuvo acompañado del escritor Miguel Ángel M. Hernández, quien fue el encargado de comentar esta obra literaria.

El libro "Alrededor del Cenit" está integrado por 10 cuentos, que como el autor lo especifica son relatos ligeros, donde aborda diversas temáticas que son de suma importancia para la sociedad actual.

"Recordar que el Cenit es ese punto en el cielo que está encima de nuestra cabeza, y decidí ponerle así al libro porque los personajes que aparecen en los relatos andan buscando la línea de equilibrio de alguna manera", expresó Autreberto Miquirray Ortiz.

En la descripción del libro se puede leer lo siguiente, "No es novedad decir que la literatura crece en ese campo maravilloso donde se mezclan en variadas proporciones la realidad y la ficción. Al parecer no existe la ficción pura. El autor de estos relatos cortos, con ese sentido, nos lleva de la mano por sus historias que surgen en un chispazo de inspiración y después de ese micro bang, crecen hasta transformarse en eso, en historias en donde sus personajes son encarnación, en dimensión ficcionada, de individuos de la realidad, de los que el autor ha extraído, con respeto, rasgos de su sentir más íntimo, de su personalidad, o de sus deseos de liberación más profundos, forjándoles una nueva vida. Y todo nos lo presenta de manera sencilla, sin rebuscamientos, generalmente con humor o ironía hacia la vida, a veces con crudeza.

Es así como en varios de estos relatos los personajes protagónicos son gays o mujeres con deseo de liberar o empoderar al género o de reconocer su propia sexualidad. Por tanto, no sorprende que el autor haya dedicado este libro a los movimientos femeniles y a los protagonizados por la comunidad LGBTTTIQ".

Durante la presentación, Autreberto Miquirray, quien se considera un autor joven que recién incursiona en la literatura con esta obra, comentó que desde 2010 empezó a escribir este libro.

"Tiene como 12 años que empecé a escribir algunos de los relatos que aparecen aquí. Quiero decir que no me considero escritor, yo digo que soy un aprendiz de 'escribidor'. De profesión soy Ingeniero Civil y me he dedicado a mi carrera, y también al ámbito empresarial; y nunca me senté realmente a escribir el libro, todo surgió a partir de cosas que se me ocurrían".

Y a pesar de todo el tiempo que pasó para escribir y culminar esta obra, la realidad es que desde muy joven, Autreberto tenía la inquietud por la literatura, pues fue una de sus maestras de secundaria, quien le inspiró.

Miguel Ángel M. Hernández y Autreberto Miquirray Ortiz, durante la presentación del libro en el Café La Fauna

"Hay mucha gente que quiere decir algo, y que tienen gusto por expresar las cosas, decir cómo aprecian el mundo, el entorno; soy un autor joven porque es mi primer libro en la literatura, he escrito otros libros pero no precisamente literarios. Sin embargo, la idea de escribir literatura me surgió cuando era estudiante de secundaria, mi maestra de Literatura influyó mucho, recuerdo que hicimos un paseo de la escuela y nos dijo que relataramos lo que vimos, y yo me fui más por la emoción y a ella le gustó mucho".

Fue así como el autor descubrió ese deseo de expresar el entorno que veía, lo que le gustaba y lo que no; al principio pensaba que tenía que hablar sólo de cosas bellas, sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta que también de las cosas malas y complejas, también es importante hablar.

"Es un libro de cuentos, donde lo ligero busca y encuentra aligerarse de esa carga que implica la vida; y el lastre o yunque paradigmático que conlleva todo acto que ocurre en su proceso, que además suele ser constante, rutinario, aparentemente normal, hasta que un buen día estalla, lógica e ilógicamemte", comentó Miguel Ángel M. Hernández.

Asimismo, ahondó un poco más sobre el contenido y los personajes de las cuentos que se incluyen en el libro.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el autor fue cuestionado sobre cuál es su intención al escribir, a lo que respondió, "Siempre escribo lo que me inspira y es para contarlo y compartir con los demás. Además, con la escritura reafirmamos la lengua española, porque tenemos una invasión muy fuerte de la lengua anglosajona, y los jóvenes incluso en la literatura usan esas palabras, y es importante defender nuestra lengua y los valores".

En su discurso de presentación, Miquirray Ortiz destacó que le interesa que el público lo lea y que lo hagan varias veces, para que puedan interrogarlo sobre varios puntos de cada cuento. Además invitó al público a siempre ir más allá de lo que se escribe, ahondar más sobre los temas y reflexionar.

Ante la petición del público por conocer un poco más del libro, Miguel Ángel M. Hernández, leyó el relato "El día más feliz" que se incluye en esta obra literaria.

Finalmente, el autor detalló que ya está preparando la publicación de otro libro; además de que ya tienen en la prensa un cuento infantil y le gustaría hacer una novela.





