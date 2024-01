Con talleres enseñan cómo fomentar y distribuir eventos artísticos

Con el objetivo de brindar herramientas para promover la labor artística e impulsar la formación de públicos, el promotor cultural José Luis Alarcón, imparte el Taller para artistas. Y el próximo será el 20 de enero a las 16:30 horas en el Foro Punto Cultural.

El objetivo del taller es sistematizar la planeación, desarrollo, difusión y generación de evidencias de sus actividades y eventos artísticos independientes con la finalidad de ir construyendo público consumidor (que paguen boleto, que compren productos).

El primer taller se realizó el pasado 13 de enero en la Casona Spencer, y debido al éxito e interés de los artistas, se abrió esta segunda fecha, con el apoyo de El Foro Punto Cultural. El taller está dirigido a los artistas en general, con formación académica o autodidacta, el costo por artista es de 100 pesos.

“La idea de este taller surge de una observación que tuve del sector artístico el año pasado. Y es que después de dos años de pandemia y no poder hacer muchas cosas, ni producir, ni presentar eventos, en el 2023, los artistas eran como ollas exprés tenían mucho qué decir y emociones que expresar; y el año se prestó para hacer muchas cosas en desorden, es decir, más porque necesitaban hacerlo, subirse al escenario, exponer, cantar, bailar, etcétera. Y la perspectiva del 2024 que todo está normal y estable, nos permite retomar los eventos, y qué mejor tener una buena estructura y saber cómo formar públicos”, expresó José Luis Alarcón.

Asimismo, destacó que el taller busca darles herramientas para que puedan planear, ejecutar mejor y difundir sus trabajos artísticos y la venta de obra, si saben exactamente lo que quieren transmitir y si se plantean meteorológicamente un objetivo, un plan de trabajo y se vinculan de forma adecuada con los difusores, pueden lograr llegar al público correcto y tener un evento exitoso.

“Teniendo todo claro, poco a poco se va a construir una mejor relación de consumo, no es una fórmula mágica, es trabajo de construcción, y si ven un poco la labor que hacemos los difusores nos ayuda a ambos, a coordinarnos mejor para comunicarlo al público, que está lejano, pero poco a poco se va acercando hasta que nos sea fácil tener una función con el teatro lleno, una inauguración con gente que por primera vez va a conocer al artista”.

Danzantes, fotógrafos, pintores performers, dibujantes, músicos, escritores y escultores toman el Taller para artistas, con el objetivo de aprender a fomentar sus trabajos. / Cortesía | Sentidos Abiertos Mx

Destaca que, si bien el gremio artístico es muy solidario, se identifican, se respetan y reconocen el talento que tienen, en muchas ocasiones no tienen metodologías para hacer llegar públicos.

“Puede ser que sus formas de transmitir no sean claras y atractivas, y otra son los tiempos precipitados para promover su evento, porque desconocen medios de difusión, tanto los medios de comunicación como los difusores independientes”.

José Luis Alarcón inició esta importante labor de difusión como un pasatiempo, y poco a poco la tomó como una misión, y actualmente se encarga de promover eventos y artistas independientes, a través de su proyecto Sentidos Abiertos Mx.

“El apoyar y promover eventos y artistas comenzó como un hobbie, una ocasión asistí a una cafetería donde se presentó un cantante, me gustó su música y me pareció interesante, la promotora me lo presentó y me siguió invitando a otras actividades. Me di cuenta de que, en Cuernavaca, y después que en todo Morelos hay un talento expresivo muy fuerte”.

En aquel momento, José Luis se dedicaba a la consultoría empresarial y a impartir conferencias en escuelas. Empezó a tomar fotos de eventos y a compartirlas con ese público, con el objetivo de dar a conocer la vida cultural y artística que ocurría en Cuernavaca para motivarlos a conocer más sobre el tema.

“Posteriormente, me relacioné más personalmente con escritores porque me gusta mucho leer, y con danzantes músicos, etcétera; y ha sido un camino largo casi nueve años, probando y tratando de aprender cómo ayudarlos mejor”.

El taller está dirigido a los artistas en general, danzantes, fotógrafos, pintores performers, dibujantes, músicos, escritores, escultores y más, y el objetivo principal es abordar la creación de públicos para eventos donde hay una intención de venta directa, es decir, que se pague un boleto o se compre una obra.

Si estás interesado en asistir al próximo taller, inscríbete o solicita más información al teléfono 777 502 0490.

