Urban Sketchers Morelos reúne a dibujantes en Cuernavaca

El proyecto Urban Sketchers Morelos realizó su primera dibujada del 2024 en Cuernavaca. Artistas, arquitectos y público en general se reunieron en el callejón Jorge Cázares en el Centro de Cuernavaca, a un costado del Parque Revolución, con el objetivo de observar el espacio y dibujar lo que cada uno vio desde su perspectiva.

"La intención es salir a conocer las ciudades y visitar ciertos lugares. Y sin duda, es una experiencia diferente el sentarte a dibujar, a veces estamos muy acostumbrados a ver los lugares y no ponemos atención, y creo que Urban Sketchers es el pretexto perfecto para disfrutar la ciudad y conocerla de otra manera, porque al dibujar, te concentras, observas y vives el espacio, ves lo que sucede y conoces más", expresó Fernando Lezama, arquitecto y artista, impulsor de Urban Sketchers Morelos.

Un proyecto de convivencia

Cabe destacar que este proyecto, no es un taller sino un encuentro de dibujantes, cuyo principal objetivo es crear una comunidad de dibujantes y compartir.

"Si te gusta dibujar o estás aprendiendo, trae tu cuaderno, lápices y colores, y aquí dibujamos. No hay limitantes, y en realidad no importa tanto el resultado, sino el proceso, el disfrutar el estar aquí, compartir con todos y aprender de otros, porque a veces eso nos falta, convivir con más personas con las que tenemos un gusto afín y aprender de sus técnicas o formas de hacer las cosas y que no conocías".

En Morelos, Urban Sketchers es un proyecto que tiene ya siete años, y que ha tenido muy buena respuesta de la sociedad.

"Ha sido una misión muy bonita y se hace con mucho cariño, porque creo que el dibujo es algo que está muy infravalorado hoy en día, y el hecho de que tú puedas darte la oportunidad de dibujar al menos una hora al día, te abre una posibilidad de adquirir una destreza, pero también de aprender a ver y a observar, relajarte, salir un rato de tu cotidiano y disfrutar el hecho de estar haciendo algo diferente. Y aunado a salir a lugares, se vuelve el pretexto perfecto para conocer, y es una forma diferente de turismo".

Participantes del primer encuentro de dibujo en el callejón Jorge Cázares en el Centro de Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Próximos encuentros de dibujo

En esta ocasión, se reunieron 15 personas, que durante casi dos horas, se inspiraron en la belleza natural y arquitectónica de este callejón, para plasmar en el papel a través de sus técnicas y formas de expresión.

"Aunque nos reunimos en el mismo lugar, cada quien dibuja lo que quiere, vemos lo que nos interesa, habrá quien sea experto en arquitectura o en paisaje, o si le gustó una planta o cierto elemento, se enfoca en dibujar eso, y está padre porque finalmente estás expresando lo que a ti te gustó de ese lugar".

El próximo encuentro de Urban Sketchers Morelos será el sábado 20 de enero a las 11:00 horas en el Zócalo de Chiconcuac. Actividad gratuita, que está abierta al público en general, de diversas edades.

"Durante el año, estaremos organizando actividades regularmente, cada 15 días o cada mes, en diferentes comunidades de Morelos".

Conéct@te:

Instagram: @usk_morelos

Facebook: /uskmor