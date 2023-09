Coatetelco le rinde tributo a los muertos en la fiesta a San Miguel

En Coatetelco este jueves 28 de septiembre iniciaron la cosecha de elotes y la preparación de alimentos para rendir tributo a los muertos como parte de la tradicional fiesta de San Miguel Arcángel; cada familia prepara la ofrenda con los productos de la nueva cosecha, que este año fue muy escasa por el mal temporal, como parte de una tradición única en la comunidad.

Este año colocaron en la esquina de la calle Hidalgo y Amargura, que lleva al panteón del municipio indígena, un arco en honor a San Miguel Arcángel; en este sincretismo religioso se celebra también a los muertos con una singular ofrenda con lo que cierran un ciclo de la siembra y empiezan la cosecha con la que preparan los alimentos de la ofrenda.

Nicolás Sánchez Silverio, director de Educación, Cultura y Turismo del municipio indígena de Coatetelco y promotor cultural, refirió que la vida de esta comunidad rige su vida cotidiana a través de los ciclos agrícolas y este 28 de septiembre precisamente se cierra el ciclo de la siembra para empezar la cosecha.

"Lógicamente otro ciclo, y se preparan la fiesta, celebración sincrética, que tiene orígenes prehispánicos y ya con mucha incursión de la religiosidad católica se ha hecho una combinación singular para llamarle la fiesta de San Miguel Arcángel, pero la realidad es que se ofrenda a nuestros muertos", expresó el funcionario municipal.

La fiesta a San Miguel consiste en ofrecer los primeros frutos del cultivo predominante, que es el maíz, y a los difuntos y entonces se preparan en casa elotes hervidos, asados, tamales de elote, esquites, etc., y lo fundamental es la preparación de la ofrenda.

Se agregan a la ofrenda los tamales y elotes, las velas de sebo, las coronas de papel encerado, el papel picado, que en Coatetelco se conoce como “las pancitas”, y algunas bebidas y frutas que en vida le gustaban a los difuntos.

Desde muy temprano se va a la cosecha de elotes, sin embargo este año resultó un tanto complicado debido a la escasez de lluvias del temporal; “estuvo muy escaso el elote, pero dice un refrán 'Dios se aprieta, pero no ahorca' y siempre hay forma de sustentar y no les queda más que conseguir o comprar a las familias por que la tradición no puede perderse", señaló Sánchez Silverio.

"Esta es una de las pocas fiestas que se mantienen y en las que participan las nuevas generaciones, que se ven inmiscuidas en esta festividad que se vive intensamente, unos se van a cosechar, otros a limpiar el panteón y la mayoría de mujeres preparan los alimentos".

Y el 29 de septiembre, Día de San Miguel Arcángel, cada familia vive con regocijo en cada uno de los hogares esta celebración, y el 2 de noviembre, a diferencia de otras comunidades que celebran mucho el Día de Muertos visitando los panteones, en Coatetelco la gente se queda en su casa, varias familias aún conservan la tradición de poner la ofrenda colgante, pero este día la ofrenda se lleva a los panteones.

"Quienes puedan y tengan la oportunidad de venir y apreciar estas estas costumbres de Coatetelco serán bienvenidas; son bellas con una cierta cantidad de misticismo y religiosidad y misterio", manifestó el funcionario municipal; a esta fiesta se le conoce comúnmente como la fiesta de tamales, de la elotiza, y también como la fiesta de San Miguel y antiguamente, de acuerdo a la historia, se refiere que esta fiesta era para la diosa Xilonen, de la prosperidad y de la agricultura.





