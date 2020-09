David Lynch recibirá el Gran Premio Honorífico en Festival de Sitges

BARCELONA. El director norteamericano David Lynch recibirá, virtualmente, el Premio Honorífico del Festival de Sitges, según dieron a conocer ayer los organizadores, quienes han desvelado otras películas que se podrán ver, entre el 8 y el 18 de octubre, como Possessor, Wendy, Baby o Mandibules.



Durante el evento, que debido a la pandemia se desarrollará en un formato híbrido, entre presencial y virtual, también se incluirán en su 40 aniversario los clásicos, Flash Gordon y Star Wars. Episode V: The Empire Strikes Back.

La organización acordó homenajear a David Lynch por entender que "encarna la figura del artista total, con múltiples facetas dentro del mundo cinematográfico -director, guionista, productor o actor- y en otras artes como la pintura, la música, el diseño o la publicidad".



La obra de Lynch conforma "una cinematografía magistral que Sitges homenajeará", desde Eraserhead, (1977) hasta su título de 2017, Twin Peaks: The Return, sin olvidar otros trabajos suyos como The Elephant Man, (1980), y que clausurará esta edición, celebrando su 40 aniversario con la remasterización en 4K.

La inauguración de la sección Panorama Fantástico irá a cargo del estreno mundial de "Vicious Fun", de Cody Calahan, una comedia muy negra, que compartirá parrilla con otros filmes como "Sangre Vurdalak", del argentino Santiago Fernández Calvete, o "May the Devil Take You Too", del indonesio Timo Tjahjanto.