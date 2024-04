Cine Morelos: Conoce las películas que proyectarán en abril

¿Quieres disfrutar del cine hecho en México y Latinoamérica? Una buena opción es el Cine Morelos, que, durante la segunda mitad de abril, proyectará tres cintas en su cartelera regular, dos producciones mexicanas y una coproducción entre Chile y Argentina.

Las películas que podrás disfrutar durante los próximos días son: "Amor y matemáticas", "El castigo" y "El carretón del desierto", aquí te contamos de qué tratan, las fechas de las funciones y horarios.

El Carretón del desierto (México, 2023)

Escena de la película mexicana El Carretón del desierto. / Cortesía / Procine CDMX

Director: Jorge Prior

¿De qué trata?

Ella llegó a México de Polonia, él de España. Se metieron al desierto, y decidieron vivir ahí. Se presentaban en los pequeños ranchos, primero caminaron los áridos caminos hasta el siguiente poblado. Luego, armaron un carretón impulsado por caballos, se convirtió en teatro, casa y transporte. La troupe creció y a pesar de todas las dificultades, cumplieron su sueño: la vida en libertad y la búsqueda de niños y rancheros que escuchan sus increíbles historias

Duración: 84 minutos

Funciones

18 abril – 18:30 horas

19 abril – 20:30 horas

21 abril – 20:30 horas

23 abril – 18:30 horas

24 abril – 20:30 horas

25 abril – 16:00 horas

26 abril – 18:30 horas

27 abril – 16:00 horas

Amor y matemáticas (México, 2022)

Escena de la película mexicana Amor y matemáticas. / Cortesía / IMDB

Directora: Claudia Sainte-Luce

¿De qué trata?

Tras haber conocido los escenarios y el reconocimiento, Billy, ex cantante juvenil, considerado como una estrella del pop, ahora está estancado en su vida, no tiene otra ocupación más que cuidar de su hijo y al perro de su mujer. Sin embargo, un encuentro con una ex fan lo confrontará con las decisiones que -hasta ahora- ha tomado con su vida

Duración: 85 minutos

Funciones

18 abril – 16:00 horas

19 abril – 18:30 horas

20 abril – 16:00 horas

21 abril – 18:30 horas

23 abril – 16:00 horas

24 abril – 18:30 horas

25 abril – 20:30 horas

26 abril – 16:00 horas

27 abril – 20:30 horas

El Castigo (Chile, Argentina 2022)

Escena de la película El Castigo. / Cortesía / Filmaffinity

Director: Matías Baze

¿De qué trata?

Ana y Mateo buscan desesperadamente a su hijo que se les ha perdido, después de haberlo dejado unos minutos solo como castigo por portarse mal en un frondoso bosque junto a la carretera. Mientras comienza a anochecer y aun con la ayuda de la policía, siguen sin poder encontrar al pequeño Lucas que parece haber sido tragado por este hermoso pero amenazante bosque.

Duración: 86 minutos

Funciones

17 abril – 18:30 horas

18 abril – 20:30 horas

19 abril – 16:00 horas

21 abril – 16:00 horas

23 abril – 20:30 horas

24 abril – 16:00 horas

25 abril – 18:30 horas

26 abril – 20:30 horas

27 abril – 20:30 horas

El costo de recuperación para las funciones es de: 30 pesos (general) y 15 pesos (con credencial de estudiante, maestro e INAPAM).

Conéct@te:

Facebook: /elcinemorelos

Instagram: @cine_morelos