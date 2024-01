Artistas contemporáneos unen el arte con la gastronomía

En el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) se ubica la exposición temporal "Gastronómica, 30 artistas contemporáneos", una muestra colectiva que brinda una nueva mirada a la relación entre la cocina y el arte. Las obras de los artistas participantes exploran este vínculo ofreciendo nuevas perspectivas.

Esta muestra que se realizó bajo la curaduría de los artistas Cristo Contel y Cisco Jiménez, nos presenta que a lo largo de los años, la cocina es una fuente de inspiración para artistas de todas las épocas, esto nos ha permitido explorar nuestra civilización, nuestra sociedad y nuestra propia semejanza. Es una forma de comunicarnos, de expresarnos y de conectarnos con los demás. Son 30 artistas contemporáneos que reinterpretan el mundo de la gastronomía.

Sigue leyendo: Artistas de Morelos muestran su talento en el Museo Casa Zapata

"La exposición se inauguró en el marco del festival Sabor Es Morelos en diciembre, y es combinar con la cocina, que tiene mucho qué ver el arte con la cocina, es una simbología y un disfrute que van mucho de la mano, algo milenario que tenemos los seres humanos. Decidimos invitar artistas que tengan qué ver con sus procesos con lo culinario y la gastronomía. Hicimos una selección de artistas para ver cómo funcionaban en este espacio", expresó Cristo Contel.

Los artistas participantes son: Alê Souto, Ana Laura Basurto, Ana Rojas, Cisco Jiménez, Chun Hua Cathering Dong, Daniel Lezama, Elena Climent, Elizabeth Ross, Felipe Ehrenberg, Flor Molina, Gabriela Deisolbi, Gabriel Garcilazo, Irving Labarrios, Isadora Escobedo, Javier Ocampo, Jimmie Durham, Juanjo Soto, Julian Obed, Lalo Lugo, Liliana Mercenario, María Antonieta de la Rosa, Minerva Ayón, Mónica Castillo, Pamela Zubillaga, Ray Smith, Rodolfo de Florencia, Tomás Casademunt, Vivian Wen Lin, Wang Baoju, Yohanan Meshoulam y Yunuen Díaz.

En el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano presentan la exposición temporal "Gastronómica, 30 artistas contemporáneos". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"La propuesta artística tiene que ver con artistas que han nacido en Cuernavaca u otras partes de Morelos, o que su creación artística la realizan aquí, pero también con artistas foráneos de Ciudad de México, otras partes del país y el extranjero que tienen una relación con Cuernavaca. Por lo tanto, hay artistas de Nueva York, Brasil, Texas y Barcelona", detalló Cisco Jiménez.

Asimismo, agregó que así reconocen cómo Cuernavaca es un lugar donde todo interactua, y los artistas no tienen ningún problema en echar raíces, y eso era precisamente lo que querían realizar con esta exposición y celebrar esa diversidad.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En la exposición podemos apreciar distintas obras de técnicas diversas, que al abordar un abanico de temáticas, presentan perspectivas muy amplias sobre la relación de la gastronomía con las artes.

Cristo Contel menciona que hay obras que a veces no logramos entender y comprender, pero lo que hace el arte contemporáneo es ir a la punta, arriesgarse y a veces perderse y fracasar, y en algún momento tener éxito con cierta obra, ver desde un punto de vista qué es el arte que no vemos todos que nos hagan reflexionar y ver cosas que generalmente no vemos.

Exposición temporal "Gastronómica, 30 artistas contemporáneos". / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Muchos de los elementos en esta exposición se consideran un símbolo de la identidad doméstica. Son obras provocativas en una época de entereza y nos invitan a reflexionar sobre el significado de la gastronomía, tanto de expresión artística como expresión cultural. La cocina y el arte como forma de protesta y resistencia son un testimonio del poder para desafiar y reflexionar, para explorar su significado y es un recordatorio de que la voracidad humana puede tener consecuencias tanto maravillosas como devastadoras", detalla Cristo Contel.

Finalmente, Cisco Jiménez dijo que esta exposición tiene muchos logros, sobre todo porque el MMAC es un museo que aún no acaba de entender la misión y el espacio, entonces este proyecto tiene que ver con que la comunidad de artistas decide tomar simbólicamente el museo para tratar de entenderlo para sus propios términos.

Visita la exposición "Gastronómica" de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.

Conéct@te:

Instagram: @mmacjs

Facebook: /MMACjs