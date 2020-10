Amilcar Castillo vuelve como solista

El actor y cantante venezolano Amilcar Castillo, está dispuesto a conquistar al público con su regreso a la música, tras el éxito con la agrupación 11.11, pero ahora se aventura como solista.

Hace un año estaba en un grupo musical con el que tuvimos muy buena respuesta con una gira por toda la República Mexicana, pero decidí retirarme para prepararme en la actuación, porque en ese tiempo me estaba saliendo un proyecto que lamentablemente se decayó. Ahora quiero volver a la música porque la gente me motivó, pidiendo que vuelva a los escenarios porque quieren verme de nuevo e el ámbito de la música; entonces me animé como solista y he estado escribiendo mi propia música, expresó Amilcar Castillo.

En esta nueva aventura, Amilcar le ha apostado al Latin pop, para mostrar su talento como cantante, bailarín y compositor. Será en 2021 cuando presente este gran proyecto en el que ha trabado arduamente.

Amilcar llegó a México en 2017 con la idea de consolidar sus sueños en la música y la actuación. Después de estar con 11.11 se concentró en su preparación actoral estudiando en CASAZUL, CEFAC, los Estudios Churubusco y la SOGEM. Obteniendo su primer papel en la segunda temporada de La Casa de las Flores, como carta de presentación ante el público mexicano y del mundo, por los grandes alcances de la serie.

Fue una emoción muy grande porque fue mi primer proyecto en México, tuve la participación en algunos capítulos y aunque fue corto me ayudó a prepararme y a luchar por ese sueño que traigo desde Venezuela. Realmente lo disfruté mucho, un proyecto que me encantó.

Amilcar proviene de un pueblo de Venezuela al que acudían a filmar escenas de distintas producciones cinematográficas, por lo que desde pequeño comenzó a llamar du atención el mundo actoral.

Tras hablar con su madre y realizar diversos sacrificios para salir de Venezuela, finalmente llegó a México donde poco a poco ha ido construyendo su carrera artística y haciendo realidad su mayor sueño.

Conéct@te:

Instagram: @amilcarcastillooficial

Facebook: /amilcarFansPage