Chávez de Hita: Es momento de que llegue la justicia a Morelos

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Gerardo Becerra Chávez de Hita indicó que ya es el momento de que la justicia le llegue a Morelos. Lo anterior lo señaló tras la denuncia que se presentó en contra del exgobernador del estado, Graco Ramírez, por las presuntas irregularidades en la adquisición de un crédito de más de dos mil 800 millones de pesos, el cual creció a más de cuatro mil millones pesos.

"Fue uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el estado de Morelos y creo que mucho tiene que ver con el crédito", dijo Chávez de Hita.

Entre las presuntas malversaciones podrían estar poco más de 300 millones de pesos para la remodelación del estadio Agustín "Coruco" Díaz: "Sí, sin duda, dentro del gasto que se da ahí, hay más de 300 millones de pesos para la joya de la corrupción, que fue el estadio Agustín 'Coruco' Díaz, que finalmente no sabemos con certeza cuanto costó porque el exgobernador Graco Ramírez ha sido muy sutil para darnos cuál fue el valor total", comentó.

Otra de las malversaciones de los recursos serían los 200 millones de pesos para el pago de quincenas del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), mismo que explicó Chávez de Hita deben provenir de la federación y no de un crédito.

Asimismo, estarían involucrados los recursos económicos para la remodelación de la Plaza de Armas y la creación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.

"Lo que te puedo decir es que de las mil y pico de obras o de gastos que se hacen en esa auditoría, la gran mayoría no fueron licitados y la gran mayoría no tienen un proyecto ejecutivo", informó Chávez de Hita y reiteró que la denuncia alcanza a otros 26 diputados de la 52 legislatura, quienes votaron a favor de aprobar los créditos con tres bancos.

Cuestionado sobre si se trata de un tema político por la temporada electoral, Chávez de Hita dijo que presentó esta denuncia al recibir el documento probatorio de estos presuntos actos de corrupción.

"Porque recibo el documento fuente de todo esto que es la auditoría, que en su momento se hace desde el licenciado Luis Manuel González Velázquez. Llega a mi domicilio el documento perfectamente notariado y me doy cuenta de que este documento vale oro, porque nosotros debimos tenerlo en 2015", comentó.

Previo a interponer la denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos, Chávez de Hita comentó que se reunió con el titular Juan Salazar Núñez, quien le aconsejó interponer la denuncia, ya que a pesar de que pasaron 11 años el delito no prescribe.

"Él me dice que bajo la óptica de la Fiscalía es un delito continuado, porque no se ha terminado de vencer el crédito como tal y que para su punto de vista podría existir una jurisprudencia en el cual, el tema de la prescripción no se pudiese manejar", expresó.

Finalmente, Chávez de Hita señaló que confía en que la FECC avance con las investigaciones y se haga justicia para las y los morelenses.