Alberto Estrella comparte experiencia

Con más de 35 años de trayectoria, el actor Alberto Estrella se ha caracterizado por su gran talento y por compartir su experiencia con las nuevas generaciones a través de talleres o apoyo en producciones.

Durante el año pasado trabajó en el estado de Morelos justamente para impulsar algunas producciones y a los nuevos talentos a través de talleres.

Una de sus participaciones más importantes fue en el cortometraje "Momento" del actor y productor Iván Carrum, el cual se grabó en Jiutepec, Morelos, y cuenta con la participación de actores reconocidos y de talento morelense. Este corto se estrenó en el Cine Morelos en noviembre pasado.

"Es un proyecto que hay que apoyar por varias razones, una de ellas porque es una practica de una universidad y me gusta mucho apoyar ese tipo de proyectos. Y está la otra parte, que hay que reactivarnos, esta situación de la pandemia y el confinamiento, ha sido muy difícil nos ha descontrolado a todos en diversos planes, y todavía estamos con muchas preocupaciones, pero es importante continuar, por supuesto tomando todos los lineamientos de seguridad", expresó Alberto Estrella.

El cortometraje “Momento” es un guion original de Iván Carrum que cuenta cómo la vida de Elías se ha visto afectada por una condición psicológica, y cómo vive un asalto a casa-habitación. En esta producción, Alberto Estrella interpreta a "El Gallo".

"Mi personaje es un delincuente al que llaman 'El Gallo', pero no lo tratamos de hacer con las premisas más elementales que son los malos contra los buenos, si no con la idea de entender cuáles son las causas para que una persona llegue a cometer estos actos, y creo que en eso estriba lo importante de este guion".

Además de contar con la actuación de Alberto Estrella, participan la primera actriz Emoé de la Parra y Morganna Love, quien además interpreta el soundtrack del corto.

"Embarqué a mi amiga Emoé de la Parra en esta aventura, ensayamos a través de videollamadas cosa que es nueva para todos, porque nunca imaginamos que a través de una pantalla pudiéramos adelantar un trabajo. Y ha sido muy benéfico porque ya sabíamos lo que teníamos qué hacer, aclaramos nuestros personajes, nos organizamos, corregimos texto y opinamos para mejorar el mismo guion e Iván fue muy dúctil en ese aspecto, a quienes tenemos mucho más experiencia nos permitió aportar a este proyecto y todo lo que conlleva".

Asimismo, reconoció el gran trabajo de los productores independientes como en este proyecto, pues es fundamental 3l trabajo para obtener apoyo.

"Se han movido y han obtenido apoyo porque finalmente es una producción y todo cuesta, pero lo han sabido llevar adelante y es un claro ejemplo para llevar proyectos y demostrar que todo es posible".

Alberto Estrella señaló la importancia que ha tenido el arte en la vida cotidiana en medio de la pandemia que vivimos, pues sin música, series, películas, libros y más, la vida sería aún más compleja.

"De pronto no se valora la parte creativa y artística y es una lástima que en este gobierno no se esté tomando en cuenta a la creatividad con la fuerza que debería. ¿Qué sería de nosotros sin las manifestaciones artísticas?. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar después de los grandes desastres, ya sean naturales o creados por el hombre a través de las guerras por ejemplo, pero finalmente viene un renacimiento y una estructura distinta en donde efectivamente siempre el arte es el que saca el espíritu del ser humano adelante. Además de que sin duda, el arte será un referente de esta situación que vivimos, para las nuevas generaciones".

A pesar de la difícil situación, el actor siguió trabajando, y junto a Carla Estrada en la escuela de actuación de la productora, fueron de los primeros en tomar la iniciativa de hacer clases en línea para seguir preparando a los nuevos talentos.

"Hay mucha gente que se resistió a dar clases a través de una pantalla, pero era eso o nada, yo siempre he creído que es mejor el accionar y hacer, que no hacer. La actividad permite que uno no se hunda en la depresión, se mantenga activo y siga aprendiendo".

Finalmente, en noviembre el actor impartió un taller de actuación en el Centro Cultural Teopanzolco, donde compartió su experiencia sobre el tema "Verdades y mentiras en la actuación vivencial y formal", impulsando al talento morelense a conducirse por un camino para lograr sus objetivos en la actuación.