La Cartonera Editorial llega a 13 años de creaciones

El próximo 28 de febrero La Cartonera Editorial celebrará su décimo tercer aniversario, tiempo en el que no han dejado de crear y colaborar con un sinfín de autores nacionales e internacionales. Durante el 2020, a pesar de que fue un año difícil, no pararon de trabajar, pues editaron cinco libros, entre ellos "Times New Roman" de Patricia Rivas, una novela inquietante y potente que se lee a ritmo de free jazz, así la definen la artista, Nayeli Sánchez y Dany Hurpin, codirectores de La Cartonera.

"Es un intento de novela cuya narración es no lineal como lo son los pensamientos, donde se pasa de un lugar a otro de una forma muy surrealista, pero que siempre regresa al mismo punto; que es un poco la idea del dolor constante y de desencuentros", expresó Patricia Rivas.

La autora tardó alrededor de dos años en escribir esta novela y sin duda, fue una grata experiencia trabajar con La Cartonera Editorial por segunda ocasión, pues años atrás colaboraron en la publicación de una traducción de que Patricia hizo del libro "Transformaciones" de la poeta Anne Sexton, que incluye 17 cuentos de los Hermanos Grimm que ella transformó en poesía confesional.

"A Patricia la conocemos porque en 2011 nos platica que estaba haciendo una traducción, y en 2015 nos entregó el libro y un año después publicamos la primera edición y en 2018 se publicó la segunda edición. En aquel momento nos comentó que estaba escribiendo esta novela y hace poco más de un año nos la envió", dijo Nayeli Sánchez.

El título hace referencia justo a la tipografía en la que está escrito el libro. Respecto a la narrativa, la autora menciona que, "la está escribiendo una gata niña, una gata adulta, una gata que roba también y que viaja por todo el mundo, y que de pronto se despierta en cualquier lugar, por ejemplo en el Metro Potrero o en Banámichi en Sonora y habla también siempre de una patineta por donde ella se mueve, y va y viene. Todo esto habla de una especie de Budismo donde en varios capítulos es reiterativo que empiecen con un mantra, para darnos cuenta al final que ni el budismo ni los mantras remueven ningún tipo de obstáculos".

Nayeli Sánchez menciona que al principio la novela le pareció muy inquietante, pero a la vez cautivadora. "Es una novela muy interesante, muy inquietante pero como la describen algunos compañeros, es muy experimental, como un sueño largo que está asociado a la música, como dice Patricia se lee con ritmo de free jazz y además viajas por un mapamundi, por muchas épocas de la literatura, la vida cotidiana, la filosofía y la meditación. Encontrarás diferentes mundos y vas a reflexionar y seguro habrá muchas sorpresa".

Patricia Rivas es conocida por su trayectoria como actriz y creadora escénica, estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

"Fui actriz ahora ya no lo hago, pero también escribo dramaturgia y adaptaciones, básicamente fui creadora escénica. Siempre he escrito teatro y al hacer dramaturgia y traducir también de ahí fue surgiendo la idea de este libro".

El proceso de escritura de la novela tardó dos años.

Como cada trabajo que caracteriza a La Cartonera, este libros es totalmente artesanal con portadas únicas, pintadas a mano por los distintos colaboradores de la editorial.

Los participantes son Claudio Kaim, Dany Hurpin, Efrén Galván, Gabriela Videla, Gilda C. Revueltas, Jan Bonsema, Liliana Guerrero, Lupita Arenas, Matthieu de Maximy, Miguel G. Partearroyo, Misael Cedillo, Nayeli Sánchez, Óscar Menéndez, Patricia Rivas, Rémi Blanchard, René Díaz, Susana Azuara, Víctor Gochez y Victor Hugo Sánchez Reséndiz. Asimismo, el prólogo fue realizado por Henri Donnadieu y las imágenes de interiores son de Carmina Hernández.

"Todo el proceso de pintar las portadas normalmente se hace en un taller que realizamos en La Casona, pero con la situación que vivimos por la pandemia, ahora cada quien trabajó desde su casa y así se hizo cada portada, les enviamos el PDF del libro a los colaboradores para que tuvieran la oportunidad de pintar, estuvimos trabajando mediante reuniones virtuales. Alguien propuso que todas las portadas fueran en blanco y negro como una cuestión simbólica en reacción a la pandemia, y en octubre pudimos realizar talleres físicos en la Casona y decidimos hacer algunos libros también a color", comentó Dany Hurpin.

Cabe destacar que la autora presentó este libro en Tepoztlán el año pasado en una pequeña reunión con amigos, sin embargo, realizará otra presentación el 27 de febrero en el espacio La sombra del Sabino, ubicado en aquel pueblo mágico. Asimismo, no descartan la posibilidad de realizar una presentación virtual, adaptándose a la nueva normalidad y con el objetivo de llegar a diversas partes del mundo.

El libro "Times New Roman" puedes adquirirse a través de las redes sociales de La Cartonera Editorial y su correo lacuernacartonera@gmail.com, así como en la Librería La Estival o La Rana de la Casona en Cuernavaca. Y para quienes están en Tepoztlán o la Ciudad de México, pueden buscarlo directamente con Patricia Rivas.

Para celebrar su aniversario número 13, Dany comentó que aún quedan muchas cosas por definirse, así como el formato en el que será. Además de que este año estarán trabajando en aproximadamente siete libros nuevos.

"Agradecemos a los colaboradores que ante esta distancia física se han mantenido cercanos, a los autores que confían en nuestro trabajo, ha sido muy interesante colaborar con autores incluso fuera de México. Y a los lectores que están interesados en adquirir y aventurarse a leer libros de editoriales independientes, muchas gracias", finalizó Nayeli Sánchez.

Conéct@te:

Instagram: @la_cartonera_editorial

Facebook: /LaCartoneraEd