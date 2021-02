José Manuel Rincón es favorito del público

La serie mexicana "Monarca" ha causado gran sensación desde su primera temporada, y uno de los personajes más queridos sin duda es Gonzalo Carranza, interpretado por el talentoso actor José Manuel Rincón.

"Para mí ha sido una enorme satisfacción estar en una serie tan importante y en una plataforma tan grande. Sin duda, 'Monarca' es un producto de alta calidad con un gran elenco y un equipo en general que es muy apasionado por su trabajo", comentó José Manuel Rincón.

Gonzalo Carranza es el hijo de Joaquín Carranza (Juan Manuel Bernal), uno de los protagonistas de la historia, sin embargo no llevan una buena relación, y dada la condición fraudulenta e intrigosa de la familia Carranza, el joven trata de mantenerse alejado de todos.

"Gonzalo es una de las ovejas blancas de esta familia, irónicamente es uno de los que quiere hacer el bien, evitarse problemas e ir en contra del sistema de lo que marca su familia y lo que representa el tener un apellido y ser parte de una familia de determinada clase social. Él trata de romper con eso, y de hacerse a un lado, pero las situaciones familiares lo arrastran a los problemas a los que todos están envueltos".

José Manuel se identifica mucho con su personaje, sobre todo en el hecho de hacer siempre las cosas bien y evitar los problemas.

"Me identifico con Gonzalo en este lado positivo, de buscar hacer el bien, no meterme en problemas y no lastimar a nadie, es algo que busco en mi vida y una característica que desde el principio me gustó mucho del personaje. Y también ese contraste porque aunque el mantenga esta esencia, por otro lado tiene muchos problemas, y como actor ese juego está padrísimo".

La segunda temporada de la serie se estrenó el 1 de enero, y ha tenido gran éxito, pues el público se ha enganchado con la historia e incluso se han identificado con los personajes.

"Dentro de este mundo tan caótico y de incertidumbre en el que vivimos, fue lindo iniciar el año con un proyecto tan padre. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, no sólo de mi personaje si no del proyecto en general. Me quedo mucho con los comentarios que me llegan de México y de otros países, porque me da a entender que todos somos iguales y pasamos por situaciones similares y podemos identificarnos con algún personajes, recibir ese tipo de comentarios ha sido muy padre. Por ejemplo mucho me dicen que se identifican en la relación que lleva Gonzalo con su hermana. Cuando uno está haciendo estas escenas, nunca se imagina a quién va a tocar, pero es lindo saber que la gente se ve reflejada en ti".

La lectura, otra de sus pasiones. A través de sus redes sociales, el actor ha manifestado su gran amor a los libros y a esa pasión por descubrir historias mediante la lectura.

"Fue algo que me inculcó mi hermano mayor, a raíz de que lo veía leer mucho y de cierta manera quería convivir con él y tener un tema de conversación, él me incitaba a leer y me regalaba libros. Se fue formando una costumbre y parte de mi vida que ahora trato constante de incitar a la gente a que lea, siempre he creído que no es que no te guste leer, simplemente no has encontrado un libro o tema de tu interés".

Asimismo agregó, "En estos tiempos leer es algo muy importante, es sano, ayuda a mantener la salud mental, a olvidarse de muchas cosas, porque pasamos mucho tiempo pegados a nuestros pantallas. Despegarse un poco de esta realidad y volcarse un par de horas en un libro es algo muy sano".

Es así como en sus redes sociales busca motivar y recomendar libros para que la gente lea un poco más, "no nos vendría nada mal estar más informados y educados en diversos temas".

Finalmente comento que está en espera de retomar un proyecto que ya tenía pactado y por supuesto de que den luz verde para una tercera temporada de "Monarca".

Conéct@te:

Instagram: @josemanuelrincon_