Ada Carasusan nos invita a fluir sin expectativas en 'Navegar'

La artista visual y cantautora morelense Ada Carasusan cierra el 2022 con su sencillo “Navegar” una canción que fusiona los géneros de pop alternativo, trip hop, rock, synth pop y new wave, y cuya lírica habla metafóricamente de fluir en la vida sin apegos y sin expectativas.

“Es una canción que habla de navegar por la vida sin preocuparse tanto por las metas, sino disfrutar del camino. Entonces uso esa metáfora de navegar para librarse un poco de todas esas expectativas y aprehensiones que muchas veces nos ponemos en distintos aspectos de la vida, como en las relaciones y en el trabajo. En mi caso, como artista, es una reflexión de que lo más hermoso es hacer arte, todo ese proceso que conlleva y la conexión que generas contigo misma y con el público, se trata de fluir y dejar las cosas ser”, expresó Ada Carasusan.

La canción, se define con un sonido electro indie, art pop alternativo, enmarcada por una atmósfera hipnótica y sensual con tintes psicodélicos.

“Es muy distinta a lo que había manejado anteriormente porque tiene un sonido más electrónico, y principalmente mi interés es que tuviera un toque distinto, con ciertos elementos del rock psicodélico”.

Cabe destacar que “Navegar” es el segundo sencillo que la artista lanza como solista, en una nueva etapa de su carrera, después de más de 10 años de haber hecho música bajo el nombre de su anterior proyecto “Adada” con Gustavo Jacob, Enrique Vela y Ricardo Jacob.

“Es un proyecto nuevo en el que compongo, produzco y grabo, todavía en colaboración con Enrique y Gustavo, pero con una mayor claridad en los roles; las composiciones son cien por ciento mías y gran parte de la producción también”.

Ahora, con concepto y estilo renovados, la artista multidisciplinaria, lanza una serie de canciones frescas y elegantes, en las que deja notar un estilo propio y original, con variadas influencias dentro del pop, el trip hop, rock, jazz y la música electrónica, entre otras.

Aunado al lanzamiento de la canción, Ada presentará también el videoclip oficial de “Navegar”, el cual realizó ella misma desde su perspectiva y creatividad como artista visual.

“Me interesa mucho plasmar mis ideas visuales y es algo que disfruto mucho en este nuevo proyecto, llevar a cabo todas mis inquietudes al respecto. Seguro más adelante me aliaré con otros artistas también”.

Una de las frases que envuelve el concepto y la filosofía contenida dentro la letra de este sencillo es “No necesito poseer el mar, yo solo quiero navegar”, que es como un recordatorio de que nada nos pertenece y aun así podemos ser capaces de disfrutarlo. Aprovecha el concepto de la seducción, para a su vez, hablar del deseo como motor vital y la idea, de que, aún más importante que alcanzar las metas, es desearlas, buscarlas y trabajar por ellas en cualquier ámbito de la vida.

El arte, un destino marcado en su vida…

Ada Carasusan ha destacado como escritora, cantautora y artista visual, pues la vena artística es algo que proviene desde su familia, ya que creció rodeada de grandes creadores en distintas disciplinas.

“El arte siempre estuvo muy presente en mi vida desde niña, porque mi madre es artista visual y mi padre es músico, y toda mi tradición familiar proviene del arte, mi abuelo fue escritor; mi bisabuelo también fue escritor, José Revueltas, que cuenta con un importante legado. El compositor Silvestre Revueltas, la actriz Rosaura Revueltas y el pintor Fermín Revueltas. Fue inevitable para mí absorber todo eso, admirarlos y conocer sus obras eso me inspiró mucho en general”.

El hecho de estar rodeada de libros y música en su hogar, le abrió un panorama muy vasto del arte, y a invertir gran parte de su tiempo en conocer maravillosos mundos a través lo artístico.

“La pasión por la música, viene por parte de mi padre, siempre hacíamos música juntos, como un pasatiempo, él sacaba canciones y yo solía cantarlas”.

Posteriormente, Ada se interesó por la poesía y comenzó a escribir, ya que en casa veía muchos libros de poesía, y le fascinaba el juego de las palabras, por lo que quiso imitar ese lenguaje que veía en tantos libros.

“Tenía el hábito de escribir un diario incluso varias veces al día, eso me ayudaba mucho terapéuticamente, pero también me generó práctica y oficio hacia la escritura. Después, la poesía me llevó a hacer canciones, y ya potras casualidades de la vida, me llevaron a cantar, porque siempre he sido una persona tímida e introvertida entonces el hecho de cantar en público siempre me dio mucho terror”.

Siempre le interesó la música, pero nadie la había escuchado cantar, hasta que un día por casualidad fue al ensayo de unos amigos y le dijeron que cantara una canción, con mucho miedo se animó a hacerlo, y a partir de ahí fue muy feliz y se quedó como vocalista de esa banda.

“Creo que principalmente me animé a hacerlo, porque sabía que me haría superarme a mí misma y romper mis propios límites. A partir de ahí todo comenzó a fluir y a suceder”.

Actualmente, Ada Carasusan cuenta con una trayectoria de más de 15 años como artista multidisciplinaria, cuyo talento y creatividad, la ha llevado a presentar su trabajo en distintos espacios de Morelos y Ciudad de México, así como en el Festival Internacional Cervantino y en España.

