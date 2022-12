Francisco Jiménez Paredes inaugura su exposición 'Zonas vibrantes'

La exposición "Zonas vibrantes" del pintor autodidacta Francisco Jiménez Paredes, quien a sus 86 años disfruta de pintar y hacer arte, para plasmar sus ideas y pasar el tiempo de una manera muy productiva se inauguró en la galería de Casa Tikal.

Durante la inauguración de esta muestra artística, el 16 de diciembre, Francisco Jiménez Paredes estuvo acompañado por su hijo, el artista plástico Cisco Jiménez, quien con mucho orgullo expresó su alegría por el gran trabajo de su padre.

"Mi padre tiene 86 años y desde que se jubiló de su empleo, finalmente logró 'soltarse el chongo' como yo le digo, y empezó a pintar con una libertad plena y a recordar muchas fases de su vida, su obra es como un recuento de todo", expresó Cisco Jiménez.

La exposición "Zonas vibrantes" está integrada por nueve obras muy coloridas, donde el artista deja ver sus ideas e intereses. Cabe destacar que algunas de las piezas artísticas son recientes, y otras realizadas en distintos períodos de su vida.

Francisco Jiménez Paredes. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"En su obra tiene cosas muy narrativas y descriptivas como los paisajes y los volcanes; después pasa a alucinaciones más específicas de duendes y abstracciones geométricas como el puntillismo".

Asimismo, menciona que toda su obra la realiza de una manera muy libre e intuitiva con una paleta de colores muy personal, armónica y al mismo tiempo atrevida para sus términos.

Por su parte, el pintor Francisco Jiménez Paredes, comentó que este año ha estado pintando mucho y almacena sus obras, por lo que hoy está agradecido de que su arte se comparta con el público, a través de estas exposiciones. Además, de que expresó lo bien que le hace desarrollar su lado creativo.





Su obra se caracteriza por ser muy colorida y por abordar diversas temáticas. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Es una profesión en la que uno se siente contento, a gusto y cuando termino una obra, no termino cansado me relajo y sigo pintando porque a estas alturas mías no hacer nada es malo, Gracias a Dios tengo ya 86 años", dijo Francisco Jiménez Paredes.

Cisco Jiménez, artista reconocido a nivel internacional, está muy feliz y de orgulloso de ver el interés de su padre en el arte, que en él ha encontrado una actividad reconfortante y que ahora ha desarrollado una carrera en este ámbito desde su propio estilo abriéndose camino.

"Es impresionante porque vemos que el arte es como una ola que lleva su propia dinámica, y puede pasar de padres a hijos, pero también de hijos a padres, y finalmente yo puedo ser una extensión de él, y él una extensión mía, entonces hay esta fluidez de la creatividad".

/ Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El artista Francisco Jiménez Paredes ha expuesto su obra en el espacio cultural del Restaurante Emiliano's en el Centro de Cuernavaca y otra muy especial en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC).

"Su exposición fue realizada gracias a que el curador de aquel momento Guillermo Santamaría, fue fantástico al invitarlo a exhibir en ese recinto, en el que se pudo ver su obra finalmente con una formalidad muy importante para un artista", mencionó Cisco Jiménez.

/ Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Todas las obras que integran la muestra se encuentra a la venta, y aunque ha tenido muy buena respuesta por parte del público, el principal interés del artista es que su obra sea conocida y difundida.

La exposición "Zonas vibrantes" permanecerá en la galería de Casa Tikal hasta mediados de febrero, y puede visitarse en el horario habitual del restaurante.