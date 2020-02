Disfrutan tributo a Pink Floyd en el CCT

El público arribó al Centro Cultural Teopanzolco para disfrutar una tarde de rock durante el concierto The dark side of the moon en tributo a la legendaria banda Pink Floyd a cargo de la agrupación In the Flesh.

Los presentes disfrutaron de un gran espectáculo con magnificas imágenes y una tarde de mucho rock, donde In the Flesh recordó los mejores éxitos de la banda británica liderada por Syd Barret, que ha sido considerada un icono cultural del siglo XX y una de las más influyentes y aclamadas en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica.

Para este gran tributo, In the Flesh interpretó temas de los álbumes, Wish you were here, Animals, The Wall y por supuesto, del icónico The dark side of the moon, disco en el que se basó el concepto de este espectáculo.

In The Flesh es una banda tributo a Pink Floyd formada en 2010 en la Ciudad de México, que se ha caracterizado crear un espectáculo increíble, empleando visuales, láseres, inflables y un gran panel de visualización circular similar a Mr Screen.

La banda es conocida no sólo por replicar los matices sonoros de Pink Floyd sino también por contar con el número preciso de integrantes y por el excelente trabajo de caracterización de cada uno de ellos, mediante el uso de los instrumentos musicales originales y el vestuario cronológicamente correspondiente. Esta particularidad los distingue incluso de grupos de talla internacional y con gran producción.

Emulando y recreando la apariencia y sensación del paisaje sonoro de los conciertos en vivo de Pink Floyd, In the Flesh llevó a los espectadores por un viaje musical a la época dorada de la agrupación, principalmente en la década de los 70’s.