Sin estrategia, no hay resultados

Morelos se encuentra en un momento complicado en más de un sentido. Enfrentamos problemas sanitarios, económicos y sociales importantes que, a su vez, se engloban dentro de un contexto preelectoral en el cual se definirán muchas cosas. Sin duda, este año será crucial para elegir la ruta de nuestra entidad para los años que están por venir.

Bajo esta línea de ideas es de señalarse que, a la fecha, la pandemia por covid-19 abarca gran parte de la atención pública y mediática, y engloba aspectos como las modificaciones que este virus ha implantado en el modo de vida de las personas o las afectaciones que ha tenido en la economía nacional.

No obstante, no debemos perder de vista que los problemas que existían en nuestro estado previo a la contingencia sanitaria no han sido resueltos, sino que están presentes y desatendidos por las autoridades locales. En este caso, me refiero a la crisis de inseguridad que vivimos en Morelos, algo que no puede ser tomado a la ligera ni mucho menos serdescuidado.

Ahora bien, la razón de ser del aumento de esta problemática sigue siendo la misma que hemos señalado en diversas ocasiones:en Morelos no existe una estrategia de prevención del delito, es decir, no hay una planeación ni análisis alrededor de la ola de violencia. El actuar de las autoridades correspondientes es reactivo, poco efectivo y son pocos los esfuerzos para atender las causas.

Por otro lado, tampoco existe acciones eficaces de persecución de los ilícitos. A pesar de los altos índices delictivos que existen en nuestro estado —recordemos que estamos en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al índice de feminicidios y otros delitos—, la Fiscalía de Morelos no investiga y, por ende, vivimos en un estado de impunidad en el que las principales víctimas son las y los morelenses.

Ahora bien, el fenómeno de la inseguridad está ligado a diversos factores sociales y económicos, es un hecho que cuando existe una crisis económica los delitos tienden a ir en ascenso. Actualmente, enfrentamos una pandemia que ha golpeado con fuerza los bolsillos de las y los morelenses, abonando aún más a la ya existente inseguridad del estado. Por ello, es también importante que el gobierno estatal atienda las afectaciones sociales y económicas que el covid-19 ha causado a las familias morelenses.

Como en todos los aspectos de la administración pública, si no se cuenta con una estrategia meditada, articulada a partir de datos duros y sujeta a evaluaciones constantes, será muy complicado alcanzar resultados. Por ello, es de sumaimportancia que se trabaje en una estrategia para atender la desatada ola de violencia, y las distintas problemáticas que enfrenta nuestro Morelos en la actualidad.

La naturaleza indolente y foránea de los funcionarios públicos locales no puede tomarse comouna excusa para un trabajo mal hecho. Tienen un compromiso con la sociedad de Morelos que deben cumplir.





Senadora por Morelos

Redes sociales: @LuciaMezaGzm