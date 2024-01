Elecciones 2024: voto inteligente

Por Mayela Ruiz Madrazo

Año nuevo, nuevos propósitos, nuevo gobierno, así es este 2 de junio de 2024 en México tendremos elecciones para la Presidencia de la República, de 128 senadores, 500 diputados federales, 8 gubernaturas, 1 jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales. Por lo que, a todos los electores les recomiendo que hagan efectivo su voto, pero de manera inteligente… Y por qué digo que de manera inteligente, pues sencillo, el 90 por ciento de la población en edad de votar, votan por el menos peor, por el más guapo, más guapa o más bueno o buena (físicamente hablando), aunque no tengan ni una semilla de mostaza de cerebro.

Como mexicanos somos privilegiados al ser una república democrática y con una constitución que ampara nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos tal y como lo establece el artículo 35 constitucional que reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, como lo es el derecho a votar, ser votado y de asociación. Así como los artículos 39 y 40 definen al régimen político mexicano como una democracia representativa.

Sin embargo, el único obstáculo que tenemos somos nosotros mismos, si cada uno de nosotros emitiéramos un voto inteligente, es decir, que analicemos a cada uno de los candidatos, su programa de trabajo, conocer su perfil y no me refiero a las redes sociales, sino a su trayectoria profesional, política, moral, si tiene antecedentes penales, si es un criminal, sicario, narcotraficante, así como lo son algunos gobernadores que todo mundo lo sabe pero nadie dice nada y que todo su equipo de trabajo es la personificación misma de la delincuencia organizada, que si hago una lista me quedo sin texto. Pero pondré como ejemplo al estado de Nayarit que la delincuencia organizada se encuentra en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Criminales que solo se van pasando el banderín elección tras elección, sea del partido que sea, es exactamente lo mismo.

Bien dicen que cada quien tiene el gobierno que merece, por tanto, al no emitir un voto inteligente, tenemos un gobierno mediocre que nos lleva a la ruina total, tanto en nuestros derechos fundamentales como en nuestras obligaciones. Con ello, también me refiero a la corrupción que existe en las elecciones y que la sociedad admite y se corrompe al vender su voto por 200 pesos, también en este aspecto los mexicanos nos volvemos cómplices en la corrupción de compra y venta de votos electorales, o también con las amenazas que se reciben con quitar a las personas de los programas sociales si no votan por equis partido o equis fulanito o fulanita, el callarnos y no denunciar, también somos cómplices y aumentamos el índice de corrupción y tráfico de influencias en las elecciones, como mexicanos tenemos que tener el valor de denunciar estos hechos delictivos para exigir justicia y una verdadera democracia y que les recuerdo que la democracia reside en el pueblo mexicano, es decir, en todos y cada uno de nosotros y que estamos eligiendo a nuestros representantes por medio del voto en las elecciones.

Basta de que nos tachen de borregos analfabetos ante el mundo, y que sigan creyendo que compran nuestra libertad, nuestra ideología, nuestros derechos humanos con unos simples espejitos que nos dejan ciegos y no vemos al lobo que tenemos por delante y que nos destrozara la vida por no emitir un voto inteligente o abstenernos del mismo.

Para que México sea un país rico y desarrollado, debemos tener instituciones confiables, leales e integras una verdadera separación de poderes y no una dictadura socialista disfrazada de democracia, que las cárceles sean instituciones de readaptación social y no escuela de delincuentes, instituciones financieras confiables, que tengamos acceso a una verdadera justicia pronta y expedita sin jueces, magistrados y ministros corruptos. Pero si elegimos como candidatos únicamente a gente corrupta y criminales, siempre esteremos sometidos a la pobreza, a la falta de justicia y legalidad, a la falta de educación, a la falta de infraestructura, a la falta de nuevas tecnologías, la falta de oportunidades laborales, sociales, culturales.

Es por ello, que los exhorto para que hagan efectivo su voto y sobre todo, que este voto sea inteligente, es decir, un acto de participación individual y democrático escogiendo acertadamente a los líderes que con mayor coherencia, objetividad, honestidad, ética y espíritu de sacrificio individual y colectivo que orienten el destino de los mexicanos para que seamos un país desarrollado.

Y recuerden los políticos y servidores públicos están para servir al pueblo, no para servirse y enriquecerse del pueblo.